4 Zodiak yang Kerap Menyembunyikan Perasaan, Paling Sulit Mengungkapkan Cinta Pada Pasangannya

JawaPos.Com - Tidak semua orang mudah mengungkapkan perasaannya kepada orang yang mereka sukai.

Ada beberapa zodiak yang memilih untuk memendam rasa daripada mengambil risiko ditolak ataupun merasa terluka.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut adalah empat zodiak yang paling sering menyembunyikan perasaan mereka, karena malu mengakui bahwa mereka sebenarnya sedang jatuh cinta.

Gemini

Gemini takut terjebak di dalam hubungan yang awalnya mereka yakini akan membawa ke dalam kebahagiaan. Mereka sadar bahwa perasaan mereka bisa berubah dengan cepat, sehingga cenderung berhati-hati dalam mengambil komitmen. Mereka justru sangat pandai menyembunyikan rahasia mereka sendiri.

Capricorn

Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Menurut mereka, hubungan berisiko membuat hati terluka atau mengalihkan fokus mereka pada hal-hal yang lebih penting. Capricorn mampu menyakinkan diri bahwa hubungan asmara bukanlah sebuah prioritas.

Scorpio

Scorpio juga ahli dalam mengalihkan pembicaraan sehingga perhatian mereka tetap tertuju pada orang lain. Namun, di balik sikap tenang tersebut, scorpio sebenarnya sangat mudah terobsesi. Mereka bisa diam-diam merindukan seseorang tanpa memperlihatkan sedikitpun ekspresi wajah yang terlihat.

Aquarius