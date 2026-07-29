Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.04 WIB

4 Zodiak yang Kerap Menyembunyikan Perasaan, Paling Sulit Mengungkapkan Cinta Pada Pasangannya

Ilustrasi menyembunyikan perasaan/Magnific - Image

Ilustrasi menyembunyikan perasaan/Magnific

JawaPos.Com - Tidak semua orang mudah mengungkapkan perasaannya kepada orang yang mereka sukai.

Ada beberapa zodiak yang memilih untuk memendam rasa daripada mengambil risiko ditolak ataupun merasa terluka. 

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut  adalah empat zodiak yang paling sering menyembunyikan perasaan mereka, karena malu mengakui bahwa mereka sebenarnya sedang jatuh cinta.

Gemini takut terjebak di dalam hubungan yang awalnya mereka yakini akan membawa ke dalam kebahagiaan. Mereka sadar bahwa perasaan mereka bisa berubah dengan cepat, sehingga cenderung berhati-hati dalam mengambil komitmen. Mereka justru sangat pandai menyembunyikan rahasia mereka sendiri.

Capricorn lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Menurut mereka, hubungan berisiko membuat hati terluka atau mengalihkan fokus mereka pada hal-hal yang lebih penting. Capricorn mampu menyakinkan diri bahwa hubungan asmara bukanlah sebuah prioritas.

Scorpio juga ahli dalam mengalihkan pembicaraan sehingga perhatian mereka tetap tertuju pada orang lain. Namun, di balik sikap tenang tersebut, scorpio sebenarnya sangat mudah terobsesi. Mereka bisa diam-diam merindukan seseorang tanpa memperlihatkan sedikitpun ekspresi wajah yang terlihat.

Aquarius biasanya akan mencari alasan untuk mengalihkan pembicaraan atau bahkan meninggalkan situasi tertentu. Mereka menolak untuk mengakui saat sedang jatuh cinta. Bahkan menolak perasaannya sendiri. 

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
4 Zodiak yang Selalu Clingy Pada Pasangan, Selalu Lengket Seperti Perangko Saat Bersama - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Selalu Clingy Pada Pasangan, Selalu Lengket Seperti Perangko Saat Bersama

Kamis, 30 Juli 2026 | 04.30 WIB

Lee Min Jung dan Kim Ji Suk Jadi Pasangan di Ambang Perceraian dalam Drama Yes, Let's Divorce - Image
Entertainment

Lee Min Jung dan Kim Ji Suk Jadi Pasangan di Ambang Perceraian dalam Drama Yes, Let's Divorce

Rabu, 29 Juli 2026 | 06.44 WIB

Mokondo! Ini 10 Tanda Pria Memanfaatkan Keuangan Pasangan di Awal Hubungan - Image
Kepribadian

Mokondo! Ini 10 Tanda Pria Memanfaatkan Keuangan Pasangan di Awal Hubungan

Selasa, 28 Juli 2026 | 18.06 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore