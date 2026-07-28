Lee Min Jung dan Kim Ji Suk Jadi Pasangan di Ambang Perceraian dalam Drama Yes, Let's Divorce

JawaPos.com – KBS mengumumkan deretan pemain utama drama terbaru Yes, Let's Divorce. Dikutip dari dispatch, drama yang diadaptasi dari novel berjudul Yes, Let's Divorce akan dibintangi Lee Min Jung, Kim Ji Suk, Lee Hyun Jin, dan Lee Jin Yi.

Mengangkat kisah rumah tangga yang realistis, drama ini akan menyajikan perjalanan emosional sepasang suami istri yang memutuskan mengakhiri pernikahan setelah bertahun-tahun hidup bersama.

Lee Min Jung memerankan Baek Mi Young, pemilik butik gaun pengantin yang dikenal sukses dalam kariernya. Setelah kehilangan kedua orang tuanya akibat sebuah kecelakaan, Mi Young menikahi pria yang mampu mengembalikan senyumnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan pernikahan mereka dipenuhi kelelahan hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan perceraian.

Kim Ji Suk berperan sebagai Ji Won Ho, suami Mi Young sekaligus seorang desainer. Won Ho menikahi Mi Young setelah jatuh cinta pada pandangan pertama.

Meski awalnya dipenuhi kebahagiaan, kenyataan kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai harapan. Ia pun harus menghadapi kenyataan pahit ketika sang istri memutuskan mengakhiri hubungan mereka.

Konflik semakin memanas dengan kehadiran karakter lain yang mengguncang hubungan pasangan tersebut. Lee Hyun Jin memerankan Calvin, mantan kekasih Mi Young yang kembali hadir dan memengaruhi dinamika rumah tangga mereka.