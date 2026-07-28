Lee Min Jung dan Kim Ji Suk Jadi Pasangan di Ambang Perceraian dalam Drama Yes, Let's Divorce

lee min jung dan kim ji suk ( sumber dispatch)
JawaPos.com – KBS mengumumkan deretan pemain utama drama terbaru Yes, Let's Divorce. Dikutip dari dispatch, drama yang diadaptasi dari novel berjudul Yes, Let's Divorce akan dibintangi Lee Min Jung, Kim Ji Suk, Lee Hyun Jin, dan Lee Jin Yi.
Mengangkat kisah rumah tangga yang realistis, drama ini akan menyajikan perjalanan emosional sepasang suami istri yang memutuskan mengakhiri pernikahan setelah bertahun-tahun hidup bersama.
Lee Min Jung memerankan Baek Mi Young, pemilik butik gaun pengantin yang dikenal sukses dalam kariernya. Setelah kehilangan kedua orang tuanya akibat sebuah kecelakaan, Mi Young menikahi pria yang mampu mengembalikan senyumnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan pernikahan mereka dipenuhi kelelahan hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan perceraian.
Kim Ji Suk berperan sebagai Ji Won Ho, suami Mi Young sekaligus seorang desainer. Won Ho menikahi Mi Young setelah jatuh cinta pada pandangan pertama.
Meski awalnya dipenuhi kebahagiaan, kenyataan kehidupan rumah tangga tidak berjalan sesuai harapan. Ia pun harus menghadapi kenyataan pahit ketika sang istri memutuskan mengakhiri hubungan mereka.
Konflik semakin memanas dengan kehadiran karakter lain yang mengguncang hubungan pasangan tersebut. Lee Hyun Jin memerankan Calvin, mantan kekasih Mi Young yang kembali hadir dan memengaruhi dinamika rumah tangga mereka.
Di sisi lain, Lee Jin Yi berperan sebagai fotografer Ahn Hee Joo, yang perlahan mulai menaruh perasaan kepada Won Ho. Kehadiran kedua karakter ini diperkirakan akan memperumit pilihan yang harus dihadapi pasangan utama.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya