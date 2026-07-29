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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.02 WIB

4 Zodiak yang Kerap Memendam Luka, Tidak Pernah Mau Terbuka Soal Perasaan

Ilustrasi seorang yang sedang bersedih/Magnific - Image

Ilustrasi seorang yang sedang bersedih/Magnific

JawaPos.Com - Beberapa zodiak tidak ragu menunjukkan isi hati mereka. Mereka merasa nyaman membicarakan emosi terdalam dan mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan.

Namun, ada juga zodiak yang justru takut karena terlihat terlalu membuka diri. Mereka sebisa mungkin menghindari percakapan yang terlalu emosional.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang kerap menyembunyikan luka disaat ada sesuatu yang membebani pikiran mereka. 

Aries tidak suka menunjukkan sisi rapuhnya pada orang lain. Bahkan mereka akan mengatakan kebohongan untuk mempertahankan citra kuat dengan berpura-pura tidak merasakan sakit sedikitpun. Mereka merasa malu jika orang lain melihat betapa rapuhnya perasaan mereka.

Cancer akan mendengarkan keluh kesah anda selama berjam-jam. Namun, situasinya akan berbeda saat mereka sendiri sedang terluka. Mereka tidak ingin membebani orang lain dengan masalah pribadi.

Virgo akan menerima proyek baru, bekerja hingga larut malam, dan melakukan apa saja supaya pikiran mereka tidak dipenuhi dengan masalah. Mereka lebih memilih memusatkan perhatian pada hal lain dan membiarkan perasaannya kembali stabil.

Capricorn memang sulit percaya pada orang lain. Mereka akan berpura-pura semuanya baik-baik saja karena tidak ingin orang lain bertanya tentang apa yang terjadi. Mereka tetap menyembunyikan rasa sakitnya karena merasa harus selalu menjadi sosok yang kuat.

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Editor: Novia Tri Astuti
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