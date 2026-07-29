3 Weton yang Bisa Punya Banyak Harta Benda di Tahun 2026, Rezekinya Terbuka Lapang 

Weton yang diramalkan bisa punya banyak harta benda di tahun 2026 saat rezekinya terbuka lapang. (dok: pexels)
JawaPos.com - Salah satu yang banyak diinginkan oleh banyak orang tentulah berupa hidup mapan dan sejahtera bersama keluarga.
Tidak jarang kemapanan yang ingin diraih oleh kebanyakan orang yaitu berupa kepemilikan harta benda yang cukup.
Tahun 2026 ini sendiri diramalkan menjadi periode yang tepat bagi orang-orang yang terpilih untuk mengejar kestabilan hidup sebab rezekinya tengah dilebarkan.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan bisa punya banyak harta benda di tahun 2026 saat rezekinya terbuka lapang.
1. Weton Sabtu Pon
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon diyakini diberkahi dengan keluasan ilmu.
Kecakapan dalam bidang yang mereka geluti dikatakan jadi salah satu yang akan membuat hidup yang dijalani menjadi mapan.
Di tahun 2026 ini, rezeki mereka dimungkinkan akan mengalirkan banyak pundi-pundi rupiah dari jalan pekerjaan utama.
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