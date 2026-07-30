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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.39 WIB

Tak Kenal Menyerah! Akhirnya 6 Weton Terpilih Hartanya Kunjung Membaik dan Berujung Nasibnya Naik Menjadi Sultan

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Di dalam adat Jawa, weton lebih dari sekadar tanggal lahir, melainkan dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan seseorang.

Weton merefleksikan karakter, takdir, jodoh, dan rezeki seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara hari pasaran dan hari lahir dalam sistem penanggalan Jawa. 

Dilansir dari Youtube Bara Raja Cirebon, berdasarkan primbon Jawa, ada sejumlah weton khusus yang diyakini memiliki keberuntungan luar biasa, terutama setelah melewati masa-masa sulit.

Menariknya, ada 6 weton berikut ini yang dianggap sebagai weton terpilih. 

Meskipun di awal kehidupannya mereka mengalami banyak kesulitan, perjuangan, dan sering diremehkan, tetapi berkat sikap pantang menyerah dan kerja keras yang konsisten, keadaan mereka berubah.

Rezeki yang dulunya sulit dicapai kini mulai mengalir, bahkan berakhir dengan kehidupan yang serba berkecukupan layaknya seorang sultan.

Berikut 6 weton terpilih yang diyakini akan mengalami peningkatan signifikan dalam hal rezeki dan status sosial menurut primbon Jawa:

1. Weton Selasa Kliwon

Weton ini terkenal dengan karakter yang tangguh, tidak mudah menyerah, dan pantang putus asa. 

Individu yang lahir pada Selasa Kliwon cenderung bekerja keras sejak usia muda meski sering kali hasilnya tidak segera terlihat.

Editor: Hanny Suwindari
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