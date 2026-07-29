Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 29 Juli 2026 | 10.33 WIB

Kekayaan Melekat! 6 Weton Unggulan Hartanya Mengalir Deras Saat Hidupnya Tidak Terpaku untuk Mengejar Uang

Ilustrasi Magnet Rezeki (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Magnet Rezeki (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Dalam kearifan leluhur Jawa, kehidupan manusia diyakini memiliki pola dan garis takdir yang bisa dilihat melalui weton kelahirannya. 

Weton—yang merupakan gabungan hari lahir (Senin, Selasa, Rabu, dst.) dan pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon)—menjadi dasar untuk membaca potensi rezeki, peruntungan, watak, hingga arah hidup seseorang.

Menariknya, ada sejumlah weton unggulan yang menurut Primbon Jawa memiliki nasib kekayaan yang melekat dengan takdirnya. 

Uniknya, kekayaan itu justru mengalir deras ketika mereka tidak menjadikan uang sebagai fokus utama hidup. 

Mereka lebih memilih untuk menjalani hidup dengan nilai, misi, dan dedikasi tulus. 

Lalu secara mengejutkan, harta, kemudahan, dan rezeki pun datang silih berganti.

Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 6 weton unggulan tersebut menurut Primbon Jawa, lengkap dengan karakteristik dan alasan mengapa mereka bisa begitu beruntung secara alami:

1. Rabu Legi – Si Dermawan yang Dicintai Alam Semesta

Weton Rabu Legi dikenal memiliki watak bijak, ringan tangan, dan tidak pernah menghitung-hitung kebaikan yang diberikannya kepada orang lain. 

Mereka tidak mengejar uang, tetapi selalu mencari cara untuk berguna bagi sekitarnya.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang di Pertengahan Tahun 2026 Dompetnya Makin Tebal, Uang Datang Tak Kenal Waktu - Image
Zodiak

3 Shio yang di Pertengahan Tahun 2026 Dompetnya Makin Tebal, Uang Datang Tak Kenal Waktu

Rabu, 29 Juli 2026 | 04.32 WIB

Duit Bertebaran! 6 Shio Segera Mendapatkan Rezeki dari Berbagai Arah hingga Tak Perlu Pusing Soal Uang - Image
Zodiak

Duit Bertebaran! 6 Shio Segera Mendapatkan Rezeki dari Berbagai Arah hingga Tak Perlu Pusing Soal Uang

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.48 WIB

6 Zodiak Ini Diprediksi Dibanjiri Hoki Besar di Akhir Bulan, Sekali Jentik Uang Datang dari Berbagai Arah - Image
Zodiak

6 Zodiak Ini Diprediksi Dibanjiri Hoki Besar di Akhir Bulan, Sekali Jentik Uang Datang dari Berbagai Arah

Minggu, 26 Juli 2026 | 09.43 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore