Kekayaan Melekat! 6 Weton Unggulan Hartanya Mengalir Deras Saat Hidupnya Tidak Terpaku untuk Mengejar Uang

Ilustrasi Magnet Rezeki (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Dalam kearifan leluhur Jawa, kehidupan manusia diyakini memiliki pola dan garis takdir yang bisa dilihat melalui weton kelahirannya.
Weton—yang merupakan gabungan hari lahir (Senin, Selasa, Rabu, dst.) dan pasaran Jawa (Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon)—menjadi dasar untuk membaca potensi rezeki, peruntungan, watak, hingga arah hidup seseorang.
Menariknya, ada sejumlah weton unggulan yang menurut Primbon Jawa memiliki nasib kekayaan yang melekat dengan takdirnya.
Uniknya, kekayaan itu justru mengalir deras ketika mereka tidak menjadikan uang sebagai fokus utama hidup.
Mereka lebih memilih untuk menjalani hidup dengan nilai, misi, dan dedikasi tulus.
Lalu secara mengejutkan, harta, kemudahan, dan rezeki pun datang silih berganti.
Dilansir dari Youtube Ngaos Jawa, terdapat 6 weton unggulan tersebut menurut Primbon Jawa, lengkap dengan karakteristik dan alasan mengapa mereka bisa begitu beruntung secara alami:
1. Rabu Legi – Si Dermawan yang Dicintai Alam Semesta
Weton Rabu Legi dikenal memiliki watak bijak, ringan tangan, dan tidak pernah menghitung-hitung kebaikan yang diberikannya kepada orang lain.
Mereka tidak mengejar uang, tetapi selalu mencari cara untuk berguna bagi sekitarnya.
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