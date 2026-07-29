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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 30 Juli 2026 | 02.18 WIB

4 Zodiak yang Selalu Memprioritaskan Komitmen dan Kejelasan di Dalam Hubungan

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak merasa nyaman menjalin hubungan tanpa status atau HTS.

Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih aman saat pasangannya mau berkomitmen dengan serius.

Mereka benar-benar mampu menemukan dirinya sendiri dan berusaha menjadi lebih baik disaat mereka menemukan pasangan seumur hidup, dan membangun hubungan yang stabil.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang selalu memprioritaskan kejelasan di dalam hubungan asmara. 

Cancer termasuk sosok yang senang membahagiakan orang lain. Bahkan sering kali mereka lebih memprioritaskan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Namun, jika orang yang mereka dekati hanya menginginkan HTS mereka justru bisa ilfeel.

Taurus jarang berganti-ganti pasangan. Mereka membutuhkan pasangan yang sabar dan sama-sama mau menjalani hubungan yang serius. Jika seseorang memaksa mereka terlalu cepat untuk memberikan kesan bahwa hubungan tersebut hanya bersifat sementara, taurus akan seketika kehilangan minat. 

Virgo memiliki banyak impian dan target yang sedang mereka perjuangkan. Virgo tidak suka berpindah dari satu hubungan ke hubungan lainnya karena hal itu terlalu menguras energi. Seseorang yang membuat semua usaha dan pengorbanan mereka terasa lebih sepadan. Oleh karena itu, mereka tidak akan merasa puas dengan hubungan yang menggantung. 

Capricorn merasa cukup mandiri untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak membutuhkan seorang pasangan supaya mereka merasa bahagia. Mereka tidak akan mengorbankan kestabilan hidup demi seseorang yang mungkin akan pergi saat terjadinya konflik. 

Editor: Novia Tri Astuti
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