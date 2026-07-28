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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 28 Juli 2026 | 18.06 WIB

Mokondo! Ini 10 Tanda Pria Memanfaatkan Keuangan Pasangan di Awal Hubungan

Tanda pria mokondo memanfaatkan keuangan pasangan di awal hubungan./Magnific/ pressfoto - Image

Tanda pria mokondo memanfaatkan keuangan pasangan di awal hubungan./Magnific/ pressfoto

JawaPos.com – Sebagian pria diam-diam berusaha memanfaatkan keuangan pasangan sejak awal hubungan mereka terjalin.

Perilaku mokondo ini biasanya muncul lewat kebiasaan kecil yang sering luput dari perhatian.

Beberapa tanda tertentu dapat membantu mengenali pola tersebut sebelum hubungan berjalan terlalu jauh.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (28/7), berikut sepuluh tanda pria yang cenderung memanfaatkan keuangan pasangan di awal hubungan.

1. Hanya mengajak kencan tanpa biaya

Sebagian pria hanya mengajak pasangannya pada kencan yang hampir tidak memerlukan biaya sama sekali.

Kencan semacam piknik, jalan santai, atau menonton di rumah sebenarnya tidak menjadi masalah jika sesekali dilakukan.

Namun ini menjadi tanda peringatan ketika hanya jenis kencan itu yang pernah ditawarkan.

Sebaliknya, saat giliran pasangan membayar, ia justru mengusulkan restoran atau tempat hiburan yang jauh lebih mahal.

2. Selalu hadir saat kamu memasak

Editor: Hanny Suwindari
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