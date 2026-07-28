8 Alasan Mengapa Hubungan yang Bahagia Bisa Terasa Membosankan bagi Beberapa Pasangan Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pasangan yang membosankan. (Magnific)

JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa hubungan yang ideal adalah hubungan yang selalu dipenuhi kejutan, romansa, dan perasaan berbunga-bunga setiap hari. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian. Dalam psikologi hubungan, justru pasangan yang memiliki hubungan sehat dan stabil sering kali mengalami fase di mana hubungan terasa datar atau bahkan membosankan.



Hal ini bukan berarti cinta telah hilang atau hubungan sedang menuju kehancuran. Sebaliknya, rasa bosan sering kali merupakan konsekuensi alami dari hubungan yang telah mencapai fase aman dan stabil. Memahami penyebab psikologis di balik fenomena ini dapat membantu pasangan mengelola ekspektasi dan menjaga hubungan tetap sehat.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (27/7), terdapat delapan alasan mengapa hubungan yang bahagia bisa terasa membosankan menurut psikologi.



1. Otak Terbiasa dengan Hal yang Sama (Hedonic Adaptation)



Dalam psikologi dikenal istilah hedonic adaptation, yaitu kecenderungan manusia untuk terbiasa dengan pengalaman yang awalnya terasa menyenangkan.



Di awal hubungan, setiap pesan, sentuhan, atau pertemuan terasa begitu spesial karena semuanya masih baru. Otak melepaskan dopamin dalam jumlah tinggi sehingga muncul rasa antusias dan euforia.



Namun seiring waktu, otak mulai menganggap semua itu sebagai sesuatu yang normal. Intensitas emosi pun menurun, bukan karena cinta menghilang, melainkan karena sistem saraf telah beradaptasi.



Itulah sebabnya pasangan yang sebenarnya sangat bahagia tetap bisa merasa hubungan mereka "biasa saja."



2. Konflik Berkurang, Drama Pun Menghilang



Banyak orang tanpa sadar mengaitkan intensitas emosi dengan besarnya cinta.



Pada hubungan yang belum matang, pertengkaran sering diikuti oleh proses berdamai yang romantis. Siklus naik-turun emosi ini menciptakan sensasi yang dianggap sebagai "gairah."



Sebaliknya, pasangan yang sehat biasanya memiliki komunikasi yang baik sehingga konflik menjadi lebih sedikit. Hubungan terasa tenang dan damai.



Bagi sebagian orang yang terbiasa dengan dinamika emosional tinggi, ketenangan ini justru disalahartikan sebagai kebosanan.



3. Rutinitas Mengurangi Sensasi Baru



Otak manusia menyukai hal-hal baru karena memicu pelepasan dopamin.



Ketika pasangan menjalani aktivitas yang sama setiap hari—bangun, bekerja, makan malam, lalu tidur—hubungan menjadi sangat dapat diprediksi.



Rutinitas memang penting untuk menciptakan rasa aman, tetapi jika tidak diselingi pengalaman baru, hubungan bisa terasa monoton.



Aktivitas sederhana seperti mencoba hobi baru, memasak bersama, atau mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi dapat membantu menghadirkan kembali rasa antusias.



4. Cinta Dewasa Berbeda dengan Jatuh Cinta



Psikologi membedakan antara passionate love (cinta yang penuh gairah) dan companionate love (cinta yang penuh kedekatan dan komitmen).



Pada awal hubungan, passionate love mendominasi. Emosi terasa sangat intens, penuh rasa penasaran, dan sering membuat seseorang sulit berhenti memikirkan pasangannya.



Namun setelah hubungan berkembang, companionate love mulai mengambil peran. Hubungan menjadi lebih hangat, stabil, penuh kepercayaan, dan saling mendukung.



Karena tidak lagi dipenuhi ledakan emosi, banyak orang mengira hubungan menjadi membosankan, padahal sebenarnya hubungan sedang memasuki fase yang lebih matang.



5. Ekspektasi Terlalu Dipengaruhi Film dan Media Sosial



Media sering menampilkan hubungan yang selalu romantis, penuh kejutan, liburan mewah, atau momen-momen dramatis.



Paparan konten semacam ini dapat membentuk ekspektasi yang tidak realistis.



Akibatnya, ketika kehidupan nyata dipenuhi pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan aktivitas sehari-hari, hubungan yang sebenarnya sehat terasa kurang menarik jika dibandingkan dengan gambaran ideal di media.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai social comparison, yaitu kecenderungan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.



6. Rasa Aman Mengurangi Kewaspadaan Emosional



Di awal hubungan, seseorang sering merasa takut kehilangan pasangan.



Perasaan tersebut membuat perhatian terhadap pasangan menjadi sangat tinggi. Setiap pesan dibalas dengan cepat, setiap pertemuan terasa berharga.



Ketika hubungan telah stabil dan rasa aman meningkat, otak tidak lagi menganggap hubungan sebagai sesuatu yang perlu terus diawasi.



Akibatnya, intensitas perhatian menurun. Hubungan terasa lebih santai, tetapi sebagian orang menganggap perubahan ini sebagai tanda bahwa hubungan mulai membosankan.



Padahal, rasa aman merupakan salah satu indikator hubungan yang sehat.



7. Kurangnya Pengembangan Diri



Hubungan yang bahagia tetap membutuhkan pertumbuhan individu.



Jika kedua pasangan berhenti belajar, berhenti mencoba pengalaman baru, atau kehilangan tujuan pribadi, hubungan ikut kehilangan sumber energi.



Sebaliknya, ketika masing-masing individu terus berkembang—baik melalui karier, pendidikan, hobi, maupun pengalaman baru—mereka membawa cerita, wawasan, dan perspektif baru ke dalam hubungan.



Psikologi menunjukkan bahwa pertumbuhan pribadi dapat meningkatkan kualitas hubungan karena pasangan terus menemukan sisi baru satu sama lain.



8. Kebahagiaan Tidak Selalu Terasa Menggebu



Kesalahpahaman terbesar adalah menganggap bahagia harus selalu terasa luar biasa.



Padahal dalam psikologi, kebahagiaan jangka panjang lebih sering muncul dalam bentuk ketenangan dibandingkan ledakan emosi.



Hubungan yang sehat biasanya ditandai oleh rasa nyaman, saling percaya, komunikasi yang baik, dan kemampuan menghadapi masalah bersama.



Karena emosi positif tersebut hadir secara konsisten, otak tidak lagi menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa. Akibatnya muncul kesan bahwa hubungan terasa datar.



Ironisnya, banyak pasangan baru menyadari betapa berharganya ketenangan itu setelah hubungan berakhir.



Cara Mengatasi Kebosanan dalam Hubungan



Merasa bosan bukan berarti hubungan harus diakhiri. Dalam banyak kasus, rasa bosan justru menjadi sinyal bahwa pasangan perlu menghadirkan variasi baru dalam kehidupan bersama.



Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:



Mencoba aktivitas baru bersama secara rutin.

Menjadwalkan quality time tanpa gangguan gawai.

Memberikan apresiasi atas hal-hal kecil yang dilakukan pasangan.

Membangun tujuan bersama, seperti merencanakan perjalanan atau proyek baru.

Tetap memberi ruang bagi masing-masing individu untuk berkembang.



Langkah-langkah sederhana tersebut dapat membantu menciptakan kembali rasa antusias tanpa harus mencari drama atau konflik.



Kesimpulan



Hubungan yang bahagia tidak selalu terasa mendebarkan. Menurut psikologi, rasa bosan sering muncul karena otak telah beradaptasi dengan stabilitas, rutinitas, dan rasa aman yang tercipta dalam hubungan jangka panjang. Hal ini bukan pertanda bahwa cinta telah hilang, melainkan bahwa hubungan sedang memasuki fase yang lebih dewasa.



