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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.53 WIB

Menuju Masa Kejayaan, 4 Shio Ini Diprediksi Banjir Rezeki dan Bergelimang Harta

shio diprediksi bergelimang harta hidup mewah dan menuju puncak kejayaan. (Freepik/ freepik) - Image

shio diprediksi bergelimang harta hidup mewah dan menuju puncak kejayaan. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi berbeda yang dapat memengaruhi perjalanan hidup seseorang.

Beberapa shio disebut memiliki sifat yang mendukung pencapaian besar, mulai dari keberanian mengambil peluang, kecerdasan membaca situasi, hingga kemampuan membangun hubungan yang kuat.

Meski tidak dapat menentukan masa depan seseorang secara pasti, ramalan shio sering menjadi hiburan bagi sebagian orang untuk mengenali karakter dan potensi diri.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut memiliki peluang menuju kehidupan lebih makmur dan penuh pencapaian.

1. Shio Macan

Shio Macan dikenal sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah dalam astrologi Tiongkok.

Mereka yang lahir pada tahun Macan, seperti 1974, 1986, 1998, dan 2010, dipercaya memiliki karakter percaya diri serta keberanian tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Sikap berani mengambil keputusan membuat pemilik Shio Macan sering mampu melihat peluang yang tidak disadari orang lain. Mereka juga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan mampu memberikan motivasi kepada orang di sekitarnya.

Dalam dunia pekerjaan, semangat juang serta kemampuan beradaptasi menjadi modal penting bagi Shio Macan untuk berkembang dan mencapai posisi yang lebih tinggi.

Namun, sifat terlalu percaya diri terkadang dapat menjadi tantangan. Belajar menerima masukan, mengendalikan emosi, dan lebih sabar menjadi hal yang perlu diperhatikan agar hubungan dengan orang lain tetap berjalan baik.

2. Shio Kambing

Berbeda dengan Shio Macan yang penuh keberanian, Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, kreatif, dan penuh kepedulian.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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