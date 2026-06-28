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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 28 Juni 2026 | 23.45 WIB

Rezekinya Sulit Habis! Inilah 10 Weton yang Diprediksi Hidup Bergelimang Harta Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi weton yang rezekinya sulit habis. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya sulit habis. (Magnific)

JawaPos.Com - Keinginan untuk memiliki kehidupan yang mapan dan bebas dari kesulitan ekonomi merupakan harapan hampir setiap orang. 

Selain mengandalkan kerja keras, keterampilan, dan doa, sebagian masyarakat Jawa juga masih mempercayai bahwa weton kelahiran dapat memberikan gambaran mengenai perjalanan hidup, watak, hingga potensi rezeki seseorang. 

Kepercayaan tersebut berasal dari Primbon Jawa, warisan budaya yang telah dikenal dan diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun.

Dalam berbagai penafsiran Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya keberuntungan finansial. 

Mereka dikenal sebagai pribadi yang rajin bekerja, tidak mudah menyerah, mampu mengelola keuangan dengan baik, serta pandai memanfaatkan setiap peluang yang datang. 

Sifat-sifat inilah yang diyakini membuat kehidupan mereka perlahan berkembang menuju kemapanan.

Perlu dipahami bahwa ramalan weton merupakan bagian dari tradisi budaya Jawa dan bukan jaminan mengenai masa depan seseorang. 

Kesuksesan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kedisiplinan, kejujuran, kemampuan mengelola peluang, serta doa dan ikhtiar yang dilakukan secara konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
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