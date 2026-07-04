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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 04.06 WIB

Selalu Bergelimang Harta, 12 Tanggal Lahir Ditakdirkan untuk Hidup Makmur

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Numerologi merupakan sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa angka memiliki pengaruh terhadap karakter, perjalanan hidup, hingga berbagai peluang yang dimiliki seseorang.

Dalam praktiknya, numerologi kerap digunakan untuk menilai potensi seseorang dalam meraih kesuksesan, keberuntungan, dan kemakmuran.

Mengutip English Jagran, berikut 12 tanggal lahir yang dipercaya memiliki peluang besar untuk mencapai kehidupan yang makmur menurut pandangan numerologi.

1. Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Orang-orang ini terkait dengan kepercayaan diri, kreativitas, dan kepemimpinan.

Mereka memiliki keuletan, tekad, dan semangat kewirausahaan yang dapat membuka pintu menuju kemakmuran. 

2. Tanggal 9, 18, dan 27

Orang-orang ini melambangkan kebijaksanaan spiritual, kasih sayang, dan filantropis.

Kapasitas memberi dampak yang menguntungkan bagi dunia umumnya berkorelasi dengan status keuangan, meskipun prioritas mereka mungkin tidak semata-mata material.

Kebaikan hati dan keinginan mereka untuk membantu orang lain dapat mendatangkan kemakmuran dalam bentuk uang.

3. Tanggal 8, 17, dan 26

Orang-orang ini memiliki energi getaran kemakmuran, otoritas, dan pencapaian materi.

Mereka punya kemampuan alami untuk menyusun strategi dan menangani masalah keuangan dengan mudah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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