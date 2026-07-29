Rezeki Nomplok Menghampiri, 4 Weton Ini Disebut Punya Perlindungan Khusus Tahun 2026

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang sering dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya memiliki karakter dan energi tertentu.

Tahun 2026 disebut sebagai periode yang membawa perubahan besar, terutama berkaitan dengan keseimbangan hidup, keberanian, dan terbukanya peluang baru.

Salah satu simbol spiritual yang sering dibahas dalam kepercayaan Jawa adalah Kodam Bagong.

Kodam Bagong dipercaya melambangkan keberanian, kejujuran, serta perlindungan dari ketidakadilan. Dalam berbagai cerita tradisional, sosok ini digambarkan memiliki karakter tegas dan berani menghadapi keadaan sulit.

Perlindungan tersebut dipercaya tidak selalu datang dalam bentuk kemudahan, melainkan melalui proses panjang yang membuat seseorang menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi tantangan.

Dikutip dari kanal YouTube cs geteda, terdapat empat weton yang dipercaya berada dalam perlindungan aktif Kodam Bagong pada tahun 2026.

Menurut kepercayaan tersebut, keempat weton ini memiliki peluang mengalami peningkatan rezeki dan kondisi finansial yang lebih baik setelah melewati berbagai ujian kehidupan.

Berikut daftar weton yang dipercaya memiliki energi keberuntungan tersebut.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage dikenal sebagai weton yang dipercaya memiliki karakter kuat, sabar, dan mampu bertahan menghadapi berbagai tekanan hidup.