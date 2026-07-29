Punya Aura Istimewa, 7 Weton Ini Diprediksi Mudah Mendapat Rezeki Melimpah

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki energi keberuntungan atau sering disebut sebagai pemilik mustika rezeki.
Weton-weton tersebut dipercaya mempunyai karakter dan aura tertentu yang membuat peluang, keberuntungan, serta kemudahan dalam mencari rezeki lebih mudah datang.
Menurut Primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran seseorang dapat menggambarkan kecenderungan sifat, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan yang dimiliki.
Baca Juga:Kekayaan Mengalir Deras! 6 Weton yang Paling Dilindungi Pamong Alam, Rezekinya Mengalir Kuat di 2026
Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, ramalan weton masih sering digunakan sebagai bahan refleksi mengenai karakter dan kehidupan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi positif sehingga sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan keberuntungan.
Berikut tujuh weton yang disebut memiliki mustika rezeki menurut Primbon Jawa.
Weton Minggu Legi memiliki nilai neptu dari perpaduan hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Legi dengan nilai 5, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 10.
Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini termasuk dalam kategori Dangu Watu.
Pemilik weton Minggu Legi dikenal memiliki karakter tegas, tenang, dan penuh tekad. Walaupun terlihat pendiam, mereka biasanya memiliki pemikiran yang kuat serta mampu mengendalikan emosi dengan baik.
Sifat ambisius dan keinginan untuk terus berkembang menjadi salah satu ciri khasnya. Setelah mencapai satu tujuan, mereka cenderung kembali menetapkan target baru yang lebih tinggi.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya