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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.08 WIB

Punya Aura Istimewa, 7 Weton Ini Diprediksi Mudah Mendapat Rezeki Melimpah

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik) - Image

Weton dikaruniai rezeki hingga uang dan harta kata primbon jawa. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang diyakini memiliki energi keberuntungan atau sering disebut sebagai pemilik mustika rezeki.

Weton-weton tersebut dipercaya mempunyai karakter dan aura tertentu yang membuat peluang, keberuntungan, serta kemudahan dalam mencari rezeki lebih mudah datang.

Menurut Primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran seseorang dapat menggambarkan kecenderungan sifat, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan yang dimiliki.

Meski hanya menjadi bagian dari kepercayaan dan budaya masyarakat Jawa, ramalan weton masih sering digunakan sebagai bahan refleksi mengenai karakter dan kehidupan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki energi positif sehingga sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan keberuntungan.

Berikut tujuh weton yang disebut memiliki mustika rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Minggu Legi

Weton Minggu Legi memiliki nilai neptu dari perpaduan hari Minggu dengan nilai 5 dan pasaran Legi dengan nilai 5, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 10.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton ini termasuk dalam kategori Dangu Watu.

Pemilik weton Minggu Legi dikenal memiliki karakter tegas, tenang, dan penuh tekad. Walaupun terlihat pendiam, mereka biasanya memiliki pemikiran yang kuat serta mampu mengendalikan emosi dengan baik.

Sifat ambisius dan keinginan untuk terus berkembang menjadi salah satu ciri khasnya. Setelah mencapai satu tujuan, mereka cenderung kembali menetapkan target baru yang lebih tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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