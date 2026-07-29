Karismatik Sejak Lahir, Ini 5 Bulan Kelahiran yang Disebut Punya Pengaruh Kuat

ilustrasi orang yang percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan daya tarik yang berbeda-beda. Dalam astrologi, waktu kelahiran dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai sifat, energi, serta potensi kepribadian seseorang.
Beberapa bulan kelahiran tertentu disebut memiliki kaitan dengan karakter yang lebih menonjol, seperti rasa percaya diri, kemampuan memimpin, dan pengaruh yang kuat terhadap lingkungan sekitar.
Mereka yang lahir pada bulan-bulan tersebut dipercaya memiliki energi yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan, baik melalui cara berbicara, mengambil keputusan, maupun berinteraksi dengan orang lain.
Meski astrologi bukan ilmu yang dapat membuktikan kepribadian seseorang secara ilmiah, banyak orang menjadikannya sebagai bahan refleksi diri.
Dilansir dari English Jagran, berikut lima bulan kelahiran yang dalam astrologi sering dikaitkan dengan aura kuat dan kemampuan memengaruhi orang lain.
Orang yang lahir pada bulan Oktober dipercaya memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik.
Mereka sering mengandalkan kecerdasan emosional, pengamatan mendalam, serta intuisi untuk memahami orang maupun keadaan di sekitarnya.
Tidak selalu harus banyak bicara, kehadiran mereka dianggap mampu meninggalkan kesan kuat.
Cara berpikir yang matang dan kemampuan melihat sesuatu dari berbagai sudut membuat mereka sering menjadi sosok yang dipercaya oleh orang lain.
Kelahiran Januari sering dikaitkan dengan karakter yang kuat, pekerja keras, dan memiliki tujuan jelas.
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