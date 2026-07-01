Berbakat Jadi Pemimpin, 8 Weton Ini Diyakini Punya Wibawa yang Besar dan Karismatik

Ilustrasi Weton Paling Berwibawa (photogenia/freepik)
JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki wibawa yang kuat sehingga mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.
Pemilik weton tersebut sering digambarkan memiliki kharisma alami yang membuat ucapannya didengar dan dihormati.
Tidak jarang, mereka juga dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin serta mengarahkan situasi dengan lebih mudah, sehingga pendapat dan keputusan yang diambilnya cenderung diikuti oleh orang lain.
Karakter ini membuat mereka tampak berpengaruh dan mampu memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Kejawen pada Rabu (1/7), terdapat delapan weton yang disebut memiliki wibawa besar sehingga orang-orang di sekitarnya cenderung menghormati dan patuh menurut Primbon Jawa.
1. Senin Kliwon
Orang dengan weton Senin Kliwon dikenal memiliki karisma luar biasa dalam berkomunikasi. Setiap kata yang terucap dari bibir mereka seolah memiliki daya magis yang memikat para pendengarnya.
Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam menjalin hubungan harmonis dengan berbagai kalangan masyarakat. Setiap diskusi yang mereka pimpin selalu mendapat perhatian penuh dari lawan bicara, menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog bermakna.
2. Selasa Pahing
Mereka yang terlahir di weton Selasa Pahing berada di bawah naungan Dewa Brahman sang pencipta. Karakter mereka terbentuk menjadi sosok yang tegas, berani, dan selalu efisien dalam mencapai tujuan.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas