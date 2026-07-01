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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 1 Juli 2026 | 21.22 WIB

Berbakat Jadi Pemimpin, 8 Weton Ini Diyakini Punya Wibawa yang Besar dan Karismatik

Ilustrasi Weton Paling Berwibawa (photogenia/freepik) - Image

Ilustrasi Weton Paling Berwibawa (photogenia/freepik)

JawaPos.com - Dalam Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya memiliki wibawa yang kuat sehingga mampu memengaruhi orang-orang di sekitarnya.

Pemilik weton tersebut sering digambarkan memiliki kharisma alami yang membuat ucapannya didengar dan dihormati.

Tidak jarang, mereka juga dianggap memiliki kemampuan untuk memimpin serta mengarahkan situasi dengan lebih mudah, sehingga pendapat dan keputusan yang diambilnya cenderung diikuti oleh orang lain.

Karakter ini membuat mereka tampak berpengaruh dan mampu memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya.

Mengutip penjelasan dari kanal YouTube Kejawen pada Rabu (1/7), terdapat delapan weton yang disebut memiliki wibawa besar sehingga orang-orang di sekitarnya cenderung menghormati dan patuh menurut Primbon Jawa.

1. Senin Kliwon

Orang dengan weton Senin Kliwon dikenal memiliki karisma luar biasa dalam berkomunikasi. Setiap kata yang terucap dari bibir mereka seolah memiliki daya magis yang memikat para pendengarnya.

Mereka memiliki kemampuan istimewa dalam menjalin hubungan harmonis dengan berbagai kalangan masyarakat. Setiap diskusi yang mereka pimpin selalu mendapat perhatian penuh dari lawan bicara, menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog bermakna.

2. Selasa Pahing

Mereka yang terlahir di weton Selasa Pahing berada di bawah naungan Dewa Brahman sang pencipta. Karakter mereka terbentuk menjadi sosok yang tegas, berani, dan selalu efisien dalam mencapai tujuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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