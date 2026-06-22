5 Weton Sumur Sinaba yang Karismatik dan Bijaksana Disegani Banyak Orang Menurut Primbon Jawa

Weton Sumur Sinaba karismatik dan bijaksana disegani banyak orang menurut primbon jawa./Magnific/ katemangostar
JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat lima weton yang berada di bawah naungan sumur sinaba dan dikenal karismatik serta bijaksana.
Naungan sumur sinaba menjadikan pemilik weton ini dianugerahi kepintaran dan kebijaksanaan sehingga disegani banyak orang di sekitarnya.
Kelima weton ini juga dikenal sebagai tempat orang lain datang meminta nasihat dan pertolongan dalam berbagai urusan kehidupan.
Primbon Jawa mencatat bahwa karakter karismatik dan bijaksana pada setiap weton ini terbentuk dari kombinasi naungan yang sangat kuat.
Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Senin (22/6), lima weton Sumur Sinaba karismatik dan bijaksana disegani banyak orang menurut primbon jawa .
1. Selasa Kliwon
Weton Selasa Kliwon berneptu 11 dan dikenal unik karena selalu diselimuti keberuntungan dalam setiap hal yang dijalaninya.
Jiwa sosial yang tinggi dan kesetiaan yang kuat menjadi ciri khas utama yang membedakan weton ini dari weton lainnya.
Karakter spiritualnya yang kuat menjadikan weton ini sangat kokoh dalam pendirian dan memiliki welas asih yang sangat besar.
Naungan sumur sinaba yang melekat menjadikan weton ini paling disegani, karismatik, dan bijaksana di antara banyak weton lainnya.
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