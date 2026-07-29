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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 22.28 WIB

Tahun 2026 Jadi Momentum Emas, 4 Zodiak Ini Berpeluang Kembangkan Usaha

Ilustrasi Zodiak Potensi Cuan Besar (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Potensi Cuan Besar (freepik)

JawaPos.com - Tahun 2026 diperkirakan menjadi periode penuh peluang bagi banyak orang yang sedang membangun usaha. Setelah melewati berbagai tantangan ekonomi, sebagian pelaku bisnis mulai mencari strategi baru untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Dalam astrologi, karakter zodiak sering dikaitkan dengan gaya berpikir, kemampuan membaca peluang, serta cara seseorang mengambil keputusan. Meski bukan penentu pasti keberhasilan, ramalan zodiak dapat menjadi bahan refleksi mengenai potensi dan kekuatan pribadi yang bisa dikembangkan.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube CS Geteda, berikut empat zodiak yang disebut memiliki peluang besar untuk mengalami perkembangan positif dalam bisnis pada tahun 2026.

1. Pisces: Intuisi Kuat yang Membuka Jalan Kesuksesan Usaha

Pisces dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepekaan tinggi dalam membaca situasi. Dalam dunia bisnis, kemampuan tersebut dipercaya membantu mereka memahami kebutuhan pasar dan menemukan peluang yang menarik.

Pada 2026, Pisces diprediksi memiliki peluang berkembang terutama dalam bidang kreatif, kuliner, properti, hingga bisnis yang mengandalkan citra personal.

Gaya bekerja Pisces yang cenderung tenang dan tidak terlalu banyak mengumbar rencana dapat menjadi keunggulan tersendiri. Mereka lebih memilih fokus menjalankan strategi hingga hasilnya terlihat.

Selain itu, perkembangan dunia digital juga disebut dapat memberikan keuntungan bagi Pisces. Produk atau jasa yang mereka tawarkan berpotensi mendapatkan perhatian lebih luas melalui promosi alami dari pelanggan dan komunitas.

Jika dikelola dengan baik, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkuat aset dan membangun fondasi finansial jangka panjang.

2. Aquarius: Relasi Luas dan Ide Kreatif Dorong Pertumbuhan Bisnis

Aquarius dikenal sebagai sosok inovatif dengan pemikiran yang terbuka. Kemampuan melihat peluang dari sudut berbeda menjadi salah satu kekuatan utama mereka dalam mengembangkan usaha.

Pada tahun 2026, Aquarius diprediksi memiliki momentum baik untuk memperluas jaringan, membangun kerja sama, dan menciptakan strategi bisnis baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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