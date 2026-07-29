Kekayaan Mengalir Deras! 6 Weton yang Paling Dilindungi Pamong Alam, Rezekinya Mengalir Kuat di 2026

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik)
JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri.
Alam diposisikan sebagai pamong besar yang menjaga keseimbangan lahir dan batin manusia.
Setiap peristiwa, rezeki, dan ujian diyakini memiliki hubungan erat dengan keselarasan energi antara manusia dan alam semesta.
Tahun 2026 dipercaya sebagai fase ketika energi alam bekerja lebih aktif dalam memengaruhi perjalanan hidup.
Pada masa ini, getaran pamong alam terasa lebih kuat, terutama bagi individu yang sejak kelahiran memiliki weton tertentu.
Weton-weton ini dianggap memiliki kecocokan alami dengan irama semesta, sehingga lebih mudah menerima perlindungan dan aliran rezeki.
Perlindungan pamong alam tidak selalu hadir dalam bentuk kemudahan hidup.
Justru sering kali muncul melalui peringatan batin, pengalihan arah, dan perlambatan langkah agar manusia tidak kehilangan jati diri.
Berikut 6 weton yang paling dilindungi pamong alam pada tahun 2026, dengan rezeki yang mengalir kuat secara alami dilansir dari kanal youTube Filosofi Jawa.
1. Rabu Wage
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya