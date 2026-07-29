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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.25 WIB

Kekayaan Mengalir Deras! 6 Weton yang Paling Dilindungi Pamong Alam, Rezekinya Mengalir Kuat di 2026

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik) - Image

Ilustrasi Menjadi magnet Kekayaan (Freepik)

JawaPos.com - Dalam pandangan Primbon Jawa, kehidupan manusia tidak pernah berdiri sendiri.

Alam diposisikan sebagai pamong besar yang menjaga keseimbangan lahir dan batin manusia.

Setiap peristiwa, rezeki, dan ujian diyakini memiliki hubungan erat dengan keselarasan energi antara manusia dan alam semesta.

Tahun 2026 dipercaya sebagai fase ketika energi alam bekerja lebih aktif dalam memengaruhi perjalanan hidup.

Pada masa ini, getaran pamong alam terasa lebih kuat, terutama bagi individu yang sejak kelahiran memiliki weton tertentu.

Weton-weton ini dianggap memiliki kecocokan alami dengan irama semesta, sehingga lebih mudah menerima perlindungan dan aliran rezeki.

Perlindungan pamong alam tidak selalu hadir dalam bentuk kemudahan hidup.

Justru sering kali muncul melalui peringatan batin, pengalihan arah, dan perlambatan langkah agar manusia tidak kehilangan jati diri.

Berikut 6 weton yang paling dilindungi pamong alam pada tahun 2026, dengan rezeki yang mengalir kuat secara alami dilansir dari kanal youTube Filosofi Jawa.

1. Rabu Wage

Editor: Hanny Suwindari
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