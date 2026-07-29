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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.15 WIB

Naik Kelas Cukup Pesat! 7 Shio yang Rezekinya Menetap dan Bertumbuh di 2026

Ramalan 12 Shio ./(freepik) - Image

Ramalan 12 Shio ./(freepik)

JawaPos.com - Banyak orang menjalani hidup dengan ritme yang sama setiap hari, bekerja keras, bertahan, dan berharap suatu saat keadaan berubah.

Namun di dalam hati, sering muncul pertanyaan yang jarang terucap: kapan kehidupan benar-benar naik kelas, bukan sekadar cukup untuk bertahan.

Tahun 2026 bukan tahun di mana semua orang mendapat rezeki besar secara merata.

Tahun ini menjadi titik seleksi, saat kekayaan tidak lagi datang lalu pergi, melainkan memilih individu tertentu untuk menetap dan bertumbuh.

Rezeki mulai mengikuti kedewasaan, bukan sekadar usaha atau keberanian sesaat.

Menariknya, mereka yang mengalami lonjakan finansial di 2026 bukanlah orang yang paling sibuk terlihat atau paling lantang berbicara.

Justru mereka yang diam-diam membangun, bertahan cukup lama, dan akhirnya siap saat momentum datang.

Berikut 7 shio yang memiliki energi terkuat untuk naik kelas finansial secara stabil dan berkelanjutan di 2026 dihimpun dari YouTube Koko lie Tarot.

1. Shio Kerbau: Ketekunan yang Akhirnya Berbuah Nyata

Shio Kerbau dikenal sebagai simbol kesabaran, daya tahan, dan kerja jangka panjang.

Editor: Hanny Suwindari
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