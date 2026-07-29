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Rabbany Wanadriani
Rabu, 29 Juli 2026 | 20.04 WIB

Rezeki Datang Bertahap, Ini 7 Shio yang Dipercaya Memasuki Masa Keberuntungan

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik)

Ilustrasi kelimpahan rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio diyakini memiliki siklus keberuntungan yang berubah dari waktu ke waktu. Ada periode ketika berbagai tantangan terasa lebih berat, namun ada pula fase ketika peluang baru mulai bermunculan dan usaha yang dilakukan perlahan membuahkan hasil.

Sebagian orang percaya bahwa momentum tersebut hadir sebagai hasil dari ketekunan, kesabaran, dan keputusan yang diambil selama ini.

Berdasarkan ulasan yang dikutip dari Naurakom, berikut tujuh shio yang diprediksi memasuki fase lebih positif dengan peluang rezeki dan perkembangan hidup yang semakin terbuka.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal sebagai pribadi yang lembut, penyabar, dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala dingin. Di balik sikap tenangnya, mereka menyimpan harapan besar untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Dalam periode ini, berbagai peluang yang sebelumnya belum terlihat diperkirakan mulai bermunculan. Upaya yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi memberikan hasil yang membuat mereka lebih optimistis menatap masa depan.

2. Shio Kerbau

Kerja keras dan kedisiplinan menjadi ciri khas Shio Kerbau. Mereka cenderung tidak banyak berbicara, tetapi fokus menjalankan rencana yang telah disusun dengan matang.

Pada fase ini, berbagai usaha yang sempat berjalan lambat diperkirakan mulai menunjukkan perkembangan. Selain peluang peningkatan finansial, kepercayaan dari lingkungan dan kesempatan baru dalam karier juga berpotensi hadir.

3. Shio Naga

Shio Naga identik dengan jiwa kepemimpinan, keberanian, dan rasa percaya diri. Dalam astrologi Tiongkok, mereka sering dikaitkan dengan energi positif yang membuka jalan menuju berbagai kesempatan.

Periode ini diprediksi membawa dukungan dari orang-orang di sekitar, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun pengembangan diri. Langkah yang diambil dengan perencanaan matang berpotensi menghasilkan kemajuan yang berarti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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