Jodoh Kaya Hati dan Materi, Ini 4 Zodiak yang Diprediksi Beruntung pada 2026

JawaPos.com - Bagi banyak orang, menemukan pasangan hidup bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang membangun hubungan yang dipenuhi rasa saling menghargai, dukungan, dan tujuan bersama. Dalam pandangan astrologi, setiap zodiak diyakini memiliki fase tertentu yang dianggap lebih mendukung perjalanan asmara.

Tahun 2026 disebut sebagai salah satu periode yang membawa peluang baru bagi beberapa zodiak untuk memasuki hubungan yang lebih serius. Pertemuan yang terjadi dipercaya tidak hanya menghadirkan kebahagiaan emosional, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih stabil dan harmonis.

Menurut ulasan yang dikutip dari kanal YouTube CS Geteda, berikut empat zodiak yang diprediksi memiliki peluang bertemu pasangan yang mapan secara finansial sekaligus kaya perhatian dan komitmen.

1. Aries Aries dikenal sebagai pribadi yang berani, percaya diri, dan tidak ragu mengambil langkah besar dalam hidup. Karakter tersebut dipercaya menjadi daya tarik tersendiri bagi calon pasangan yang memiliki visi hidup yang jelas dan telah mencapai kemapanan.

Sepanjang 2026, Aries diperkirakan memasuki fase yang lebih dewasa dalam menjalin hubungan. Pasangan yang hadir cenderung menghargai semangat, kejujuran, dan kerja keras yang dimiliki Aries sehingga hubungan dibangun atas dasar rasa saling menghormati.

Selain memiliki kondisi finansial yang baik, pasangan Aries juga diprediksi mampu memberikan dukungan emosional yang konsisten. Kehadiran mereka diyakini mendorong Aries untuk terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

2. Taurus Taurus identik dengan kesabaran, kesetiaan, dan keinginan membangun hubungan yang stabil. Setelah melalui berbagai pengalaman hidup, tahun 2026 diperkirakan menjadi momen yang membuka peluang bertemu pasangan dengan komitmen yang kuat.

Sosok yang hadir dalam kehidupan Taurus dipercaya memiliki kondisi ekonomi yang mapan serta mampu memberikan rasa aman dalam hubungan. Ikatan yang terjalin berkembang secara bertahap, tetapi memiliki fondasi yang kokoh karena dilandasi kepercayaan dan kepedulian.

Bagi Taurus, kebahagiaan tidak hanya diukur dari materi, melainkan juga dari perhatian, konsistensi, dan kesediaan pasangan untuk tumbuh bersama dalam jangka panjang.