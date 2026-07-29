Doa Diyakini Mudah Terkabul, Inilah 5 Shio yang Penuh Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda-beda. Sebagian di antaranya diyakini memperoleh energi keberuntungan yang lebih kuat sehingga berbagai harapan dan usaha mereka seolah menemukan jalan yang lebih mudah untuk terwujud.

Kepercayaan ini memandang bahwa doa yang disertai kerja keras, ketekunan, dan niat baik memiliki peluang lebih besar membuahkan hasil.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki keberkahan istimewa dan dipercaya lebih mudah memperoleh jalan menuju kesuksesan.

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tangguh, disiplin, dan tidak mudah menyerah menghadapi berbagai tantangan. Mereka mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa kehilangan semangat untuk terus berkembang.

Etos kerja yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa mereka sering dipercaya dalam lingkungan kerja maupun dunia usaha. Kerbau lebih mengandalkan usaha nyata daripada mengharapkan keberuntungan semata.

Ketekunan, kesabaran, dan integritas yang dimiliki membuat setiap target yang mereka perjuangkan perlahan dapat tercapai. Dalam kepercayaan astrologi, karakter tersebut diyakini membuka jalan bagi terkabulnya berbagai harapan, terutama yang berkaitan dengan kemakmuran.

2. Shio Ular Kecerdasan berpikir dan intuisi yang tajam menjadi kekuatan utama Shio Ular. Mereka dikenal mampu menganalisis situasi dengan baik sehingga lebih mudah menemukan peluang yang tidak disadari orang lain.

Dalam urusan keuangan maupun karier, Shio Ular cenderung mengambil keputusan berdasarkan perhitungan yang matang. Mereka juga berani mengambil risiko selama telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Perpaduan antara strategi, ketelitian, dan kegigihan dipercaya menjadi faktor yang membantu mereka mendekati tujuan hidup, termasuk dalam mewujudkan harapan-harapan besar.