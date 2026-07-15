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Rabbany Wanadriani
Rabu, 15 Juli 2026 | 23.57 WIB

Bikin Energi Terkuras, Ini 8 Tipe Orang yang Sulit Diterima Kaum Introvert

ilustrasi teman-teman yang mengobrol. (freepik) - Image

ilustrasi teman-teman yang mengobrol. (freepik)

JawaPos.com - Tidak semua orang mudah membuat kaum introvert merasa nyaman. Ada beberapa tipe kepribadian yang justru cenderung menguras energi, memicu rasa tidak nyaman, hingga membuat mereka memilih menjaga jarak.

Hal ini bukan karena introvert membenci orang lain secara umum, melainkan karena karakter tertentu dinilai kurang selaras dengan kebutuhan mereka akan ketenangan dan ruang pribadi.

Berdasarkan ulasan Geediting, psikologi mengungkap delapan tipe orang yang paling sering membuat kaum introvert merasa kesulitan saat berinteraksi.

1. Terlalu dramatis

Kaum introvert menghindari orang yang terlalu dramatis, di mana mereka senang menjadi pusat perhatian.

Drama yang terus-menerus dapat dengan cepat menguras energi seorang introvert, membuatnya merasa lelah dan stres.

Berurusan dengan tipe kepribadian ini dapat menjadi tantangan nyata karena mereka menuntut perhatian.

2. Si ekstrovert yang pendiam

Orang ekstrovert yang pendiam adalah orang yang suka berada di sekitar orang lain tetapi tidak terlalu banyak memberi kontribusi pada percakapan.

Mereka senang membiarkan orang lain berbicara, sementara mereka menyerap energi sosial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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