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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 17 Juli 2026 | 01.52 WIB

Inilah 10 Hobi yang Membuat Orang dengan Kepribadian Introvert Benar-benar Bahagia

Ilustrasi orang dengan kepribadian introvert (freepik) - Image

Ilustrasi orang dengan kepribadian introvert (freepik)

JawaPos.com - Kepribadian introvert sering kali disalahpahami sebagai sosok antisosial atau tidak suka berinteraksi dengan orang lain. 

Padahal, menurut psikologi, introvert hanya memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh energi. 

Mereka cenderung merasa lebih nyaman mengisi ulang energi melalui aktivitas yang tenang, reflektif, dan bermakna dibandingkan berada di tengah keramaian dalam waktu lama. 

Karena itu, memilih hobi yang sesuai dengan karakter menjadi salah satu cara terbaik bagi seorang introvert untuk menjaga keseimbangan emosional sekaligus meningkatkan kualitas hidup.

Hobi bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu luang. Bagi banyak orang dengan kepribadian introvert, aktivitas yang dilakukan secara sukarela dapat menjadi ruang untuk mengekspresikan diri, mengurangi stres, mengembangkan kreativitas, hingga memperkuat kesehatan mental. 

Menariknya, banyak hobi yang identik dengan kesendirian justru memberikan rasa puas dan kebahagiaan yang mendalam.

Meski demikian, setiap introvert tetap memiliki minat yang berbeda-beda. Tidak semua orang introvert menyukai aktivitas yang sama, dan sebagian juga menikmati kegiatan sosial dalam porsi yang seimbang. 

Daftar berikut bukan aturan mutlak, melainkan gambaran mengenai hobi yang sering dianggap selaras dengan karakter introvert menurut berbagai pembahasan psikologi.

Editor: Novia Tri Astuti
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