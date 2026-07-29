Menjelang Akhir Bulan, 6 Zodiak Ini Diyakini Akan Menyaksikan Impian yang Perlahan Berubah Menjadi Kenyataan

JawaPos.com - Menjelang akhir bulan sering kali menjadi momen yang penuh harapan bagi banyak orang.

Selain menjadi waktu untuk mengevaluasi pencapaian selama beberapa pekan terakhir, periode ini juga kerap dimanfaatkan untuk menyusun langkah baru dalam mewujudkan berbagai impian yang selama ini diperjuangkan.

Dalam dunia astrologi, perubahan energi di penghujung bulan dipercaya membawa pengaruh berbeda bagi setiap zodiak.

Ada beberapa zodiak yang diyakini memperoleh peluang lebih besar untuk melihat harapan mereka mulai menemukan titik terang, baik dalam urusan karier, keuangan, keluarga, maupun kehidupan pribadi.

Perlu dipahami bahwa ramalan zodiak bukanlah kepastian mengenai masa depan.

Prediksi ini lebih tepat dijadikan sebagai hiburan sekaligus motivasi agar seseorang tetap optimistis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar tujuan hidupnya.

Berdasarkan ramalan yang beredar, terdapat 6 zodiak yang disebut-sebut berpeluang menyaksikan impian mereka perlahan berubah menjadi kenyataan menjelang akhir bulan.

Berikut karakter masing-masing zodiak serta peluang yang dipercaya menghampiri mereka dihimpun dari YouTube Marcel wen pada Rabu (29/07).

1. Libra