PGE Gaet Bank Mizuho Indonesia Raih Fasilitas USD 75 Juta, untuk Perkuat Pendanaan Panas Bumi

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mendapatkan fasilitas pembiayaan nontunai atau non-cash loan dengan plafon hingga USD 75 juta yang diberikan tanpa agunan dari PT Bank Mizuho Indonesia.

Adapun, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Trade Facility Agreement yang ditandatangani kedua pihak di Jakarta, Kamis (23/7).

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hutabarat, mengatakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman dan trade tanpa komitmen (omnibus facility) yang mencakup fasilitas Bank Garansi, Standby Letter of Credit (SBLC), Letter of Credit (L/C) Impor, Account Payable Financing (APF), serta fasilitas pinjaman berulang (revolving loan facility).

"Kehadiran fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek panas bumi PGE," ujar Fransetya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (25/7).

Fransetya mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendanaan perusahaan sekaligus memperkuat fleksibilitas pembiayaan untuk mendukung agenda pertumbuhan jangka panjang.

Ia menyebut, fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek-proyek PGE ke depan, sekaligus menjadi fondasi kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan Bank Mizuho Indonesia melalui fasilitas ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan bersama-sama mendorong percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission di Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, melalui kolaborasi dengan berbagai institusi keuangan internasional, Perseroan memperkuat fondasi pendanaan guna mendukung target kapasitas terpasang yang dikelola mandiri mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2034.