Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Sabtu, 25 Juli 2026 | 22.33 WIB

PGE Gaet Bank Mizuho Indonesia Raih Fasilitas USD 75 Juta, untuk Perkuat Pendanaan Panas Bumi

PGEO mendapatkan fasilitas pembiayaan nontunai atau non-cash loan dengan plafon hingga USD 75 juta yang diberikan tanpa agunan dari PT Bank Mizuho Indonesia. (dok. PGE) - Image

PGEO mendapatkan fasilitas pembiayaan nontunai atau non-cash loan dengan plafon hingga USD 75 juta yang diberikan tanpa agunan dari PT Bank Mizuho Indonesia. (dok. PGE)

JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) mendapatkan fasilitas pembiayaan nontunai atau non-cash loan dengan plafon hingga USD 75 juta yang diberikan tanpa agunan dari PT Bank Mizuho Indonesia.

Adapun, kesepakatan tersebut dituangkan dalam Trade Facility Agreement yang ditandatangani kedua pihak di Jakarta, Kamis (23/7).

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hutabarat, mengatakan fasilitas tersebut merupakan fasilitas pinjaman dan trade tanpa komitmen (omnibus facility) yang mencakup fasilitas Bank Garansi, Standby Letter of Credit (SBLC), Letter of Credit (L/C) Impor, Account Payable Financing (APF), serta fasilitas pinjaman berulang (revolving loan facility).

"Kehadiran fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek panas bumi PGE," ujar Fransetya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (25/7).

Fransetya mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendanaan perusahaan sekaligus memperkuat fleksibilitas pembiayaan untuk mendukung agenda pertumbuhan jangka panjang.

Ia menyebut, fasilitas ini akan mendukung kebutuhan operasional dan pengembangan proyek-proyek PGE ke depan, sekaligus menjadi fondasi kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Kami mengapresiasi kepercayaan dan dukungan Bank Mizuho Indonesia melalui fasilitas ini. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berkembang dan bersama-sama mendorong percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission di Indonesia," ujarnya.

Lanjutnya, melalui kolaborasi dengan berbagai institusi keuangan internasional, Perseroan memperkuat fondasi pendanaan guna mendukung target kapasitas terpasang yang dikelola mandiri mencapai 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan meningkat menjadi 1,8 GW pada 2034.

"Upaya tersebut memperkuat kontribusi PGE dalam mempercepat pengembangan panas bumi nasional sekaligus mendukung ketahanan dan swasembada energi Indonesia memasuki abad kedua pengembangan panas bumi," ungkapnya.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
100 Tahun Panas Bumi Indonesia sejak Eksplorasi Kamojang 1926, PGE: Fondasi Penting Ketahanan Energi - Image
Energi

100 Tahun Panas Bumi Indonesia sejak Eksplorasi Kamojang 1926, PGE: Fondasi Penting Ketahanan Energi

Kamis, 16 Juli 2026 | 04.32 WIB

PGE Targetkan PLTP Lumut Balai Unit 3 Beroperasi 2030, Siap Tambah 55 MW Listrik Bersih - Image
Energi

PGE Targetkan PLTP Lumut Balai Unit 3 Beroperasi 2030, Siap Tambah 55 MW Listrik Bersih

Jumat, 10 Juli 2026 | 02.00 WIB

3 Proyek Panas Bumi PGE Masuk Green Book 2026, Peroleh Pendanaan USD 477,87 Juta - Image
Energi

3 Proyek Panas Bumi PGE Masuk Green Book 2026, Peroleh Pendanaan USD 477,87 Juta

Sabtu, 6 Juni 2026 | 04.50 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore