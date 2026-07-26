Houthi Serang Dua Fasilitas Minyak Saudi, Efek Konflik AS-Iran Makin Meluas

Ilustrasi milisi bersenjata di Yaman, Houthi, yang didukung Iran. (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Konflik Timur Tengah memasuki babak yang lebih berbahaya, setelah kelompok Houthi yang didukung Iran meluncurkan serangan rudal balistik dan drone ke dua fasilitas minyak strategis Arab Saudi di pesisir Laut Merah.
Serangan ini memperluas dampak perang antara Amerika Serikat dan Iran sekaligus meningkatkan ancaman terhadap pasokan energi global.
Target serangan adalah fasilitas milik perusahaan minyak nasional Saudi Aramco di Kota Jizan dan Yanbu.
Hingga Minggu (26/7) waktu setempat, pemerintah Arab Saudi belum memberikan keterangan resmi mengenai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, meski kepulan asap tebal dilaporkan terlihat dari kawasan kilang Jizan usai serangan.
Juru bicara militer Houthi Yahya Saree menyatakan serangan tersebut merupakan balasan atas operasi udara Arab Saudi terhadap wilayah yang dikuasai Houthi di Kota Hodeidah.
Di Yanbu, yang menjadi pelabuhan ekspor minyak utama Arab Saudi di pantai barat, dua rudal balistik berhasil dicegat menggunakan sistem pertahanan udara Patriot yang dioperasikan militer Yunani berdasarkan kerja sama pertahanan dengan Riyadh.
Serangan Houthi terjadi ketika perang antara Amerika Serikat dan Iran mulai merembet ke berbagai kawasan Timur Tengah.
Konflik yang semula dipicu serangan udara Washington bersama Israel terhadap Iran kini memunculkan kembali sejumlah konflik lama yang sebelumnya sempat mereda.
Ketegangan antara Arab Saudi dan Houthi sendiri sebenarnya sempat menurun setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada 2022, Mengakhiri fase paling intens dari perang saudara Yaman yang berlangsung sejak 2015.
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Namun situasi kembali memburuk bulan ini setelah serangan terhadap Bandara Sanaa yang bertujuan menggagalkan pendaratan pesawat Iran. Insiden tersebut memicu Houthi meluncurkan rudal balistik ke wilayah Saudi.
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