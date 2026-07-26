Rezeki Makin Dekat, 7 Shio Ini Diramal Masuk Fase Finansial Penuh Hoki

shio sebentar lagi kaya diberkahi finansial dan keberuntungan kata astrologi Tionghoa. (Freepik/ jcomp)
JawaPos.com – Ramalan astrologi Tionghoa kembali menjadi sorotan setelah menyebut adanya sejumlah shio yang diyakini akan memasuki fase penuh peluang dalam urusan keuangan.
Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki momentum keberuntungan yang dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial. Perubahan tersebut disebut bisa datang melalui berbagai peluang, baik dalam pekerjaan, bisnis, maupun sumber rezeki lainnya.
Menurut ramalan ini, keberuntungan dan kondisi ekonomi yang lebih baik menjadi tanda bahwa pemilik shio tertentu sedang berada dalam periode yang menguntungkan. Meski demikian, pencapaian finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, perencanaan, dan keputusan yang diambil dalam kehidupan nyata.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang diramalkan berpeluang mengalami peningkatan rezeki serta menikmati keberuntungan finansial menurut astrologi Tionghoa.
1. Shio Kerbau
Mereka yang terlahir di bawah shio kerbau dikenal dengan sifat pekerja keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala tantangan hidup.
Selama ini, beban berat telah mereka pikul tanpa mengeluh sedikitpun, bahkan ketika situasi ekonomi menekan begitu kuat.
Namun masa-masa gelap tersebut akan segera berlalu karena energi positif tengah mengalir deras menuju kehidupan mereka.
Peluang usaha yang tak terduga akan datang silih berganti, disertai bantuan dari arah yang sama sekali tidak mereka sangka sebelumnya.
Hutang yang selama ini menghantui pikiran mereka perlahan namun pasti akan terselesaikan dengan sendirinya.
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