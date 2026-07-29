Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.31 WIB

6 Zodiak yang Diprediksi Menjadi Magnet Keberuntungan di Penghujung Bulan Juli Ini, Peluang Baik Berdatangan

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific) - Image

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific)

JawaPos.com - Pengujung bulan sering kali menjadi waktu yang penuh harapan bagi banyak orang.

Selain menjadi momen untuk menuntaskan berbagai target, periode ini juga dipercaya membawa perubahan energi yang dapat membuka pintu kesempatan baru dalam berbagai aspek kehidupan.

Tidak sedikit yang meyakini bahwa keberuntungan dapat hadir secara tidak terduga ketika seseorang tetap berusaha dan mempersiapkan diri dengan baik.

Dalam astrologi, setiap zodiak diperkirakan menerima pengaruh energi yang berbeda-beda.

Ada yang harus lebih bersabar menghadapi tantangan, tetapi ada pula yang diprediksi memasuki fase positif sehingga peluang demi peluang mulai berdatangan.

Momentum tersebut dapat terlihat dalam bidang pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga pengembangan diri.

Meski demikian, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Prediksi ini sebaiknya dijadikan sebagai hiburan sekaligus penyemangat untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.

Keberuntungan akan lebih mudah diraih apabila disertai kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang ketika kesempatan datang.

Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi menjadi magnet keberuntungan di penghujung bulan?

Berikut 6 zodiak yang disebut memiliki peluang besar menikmati berbagai kabar baik dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (29/07).

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Di-OTT karena Kasus 'Ijon Proyek' dan 'Jual Beli Jabatan' - Image
Kasuistika

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Di-OTT karena Kasus 'Ijon Proyek' dan 'Jual Beli Jabatan'

Rabu, 29 Juli 2026 | 18.18 WIB

Temuan Kasus HIV di Sidoarjo Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tak Berarti Penularan Masif, Justru Deteksi Dini Efektif - Image
Kesehatan

Temuan Kasus HIV di Sidoarjo Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tak Berarti Penularan Masif, Justru Deteksi Dini Efektif

Rabu, 29 Juli 2026 | 14.05 WIB

Kejati Jatim Tetapkan Kabid Geologi ESDM Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli Perizinan - Image
Surabaya Raya

Kejati Jatim Tetapkan Kabid Geologi ESDM Jadi Tersangka Baru Kasus Pungli Perizinan

Rabu, 29 Juli 2026 | 13.05 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore