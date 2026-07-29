6 Zodiak yang Diprediksi Menjadi Magnet Keberuntungan di Penghujung Bulan Juli Ini, Peluang Baik Berdatangan

Ilustrasi Magnet Keberuntungan (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Pengujung bulan sering kali menjadi waktu yang penuh harapan bagi banyak orang.
Selain menjadi momen untuk menuntaskan berbagai target, periode ini juga dipercaya membawa perubahan energi yang dapat membuka pintu kesempatan baru dalam berbagai aspek kehidupan.
Tidak sedikit yang meyakini bahwa keberuntungan dapat hadir secara tidak terduga ketika seseorang tetap berusaha dan mempersiapkan diri dengan baik.
Dalam astrologi, setiap zodiak diperkirakan menerima pengaruh energi yang berbeda-beda.
Ada yang harus lebih bersabar menghadapi tantangan, tetapi ada pula yang diprediksi memasuki fase positif sehingga peluang demi peluang mulai berdatangan.
Momentum tersebut dapat terlihat dalam bidang pekerjaan, keuangan, hubungan asmara, hingga pengembangan diri.
Meski demikian, ramalan zodiak bukanlah kepastian. Prediksi ini sebaiknya dijadikan sebagai hiburan sekaligus penyemangat untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.
Keberuntungan akan lebih mudah diraih apabila disertai kerja keras, ketekunan, dan keberanian mengambil peluang ketika kesempatan datang.
Lantas, zodiak apa saja yang diprediksi menjadi magnet keberuntungan di penghujung bulan?
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Berikut 6 zodiak yang disebut memiliki peluang besar menikmati berbagai kabar baik dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (29/07).
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