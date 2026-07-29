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Aulia Rahmi
Rabu, 29 Juli 2026 | 19.29 WIB

Tak Semua Shio Bernasib Sama, Mulai Juli 2026 Dipercaya Menjadi Titik Balik bagi 6 Shio Ini!

Ilustrasi Shio bernasib baik (magnific) - Image

Ilustrasi Shio bernasib baik (magnific)

JawaPos.com - Setiap orang tentu memiliki impian yang ingin diwujudkan, mulai dari memiliki rumah sendiri, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, membangun usaha yang berkembang, hingga menemukan pasangan hidup.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan menuju impian tersebut diyakini dipengaruhi oleh siklus energi yang berubah dari waktu ke waktu.

Memasuki Juli 2026, sejumlah praktisi astrologi Tionghoa meyakini bahwa terdapat beberapa shio yang sedang berada dalam fase keberuntungan.

Energi positif yang dipercaya hadir pada periode ini disebut membuka lebih banyak peluang bagi mereka untuk mencapai target yang selama ini diperjuangkan.

Meski demikian, ramalan shio bukanlah kepastian yang menentukan masa depan seseorang.

Ramalan lebih tepat dijadikan sebagai hiburan sekaligus motivasi agar tetap optimistis, terus bekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan.

Lalu, shio apa saja yang dipercaya memasuki titik balik kehidupan pada Juli 2026?

Inilah 6 shio yang diprediksi salah satu impian mereka mulai menjadi kenyataan dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen pada Rabu (29/07).

1. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai sosok yang memiliki tekad kuat dan tidak mudah mengubah tujuan yang telah ditetapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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