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Mellyna Putri Diniar
Selasa, 28 Juli 2026 | 06.15 WIB

Mitsubishi Motors Tancap Gas Produksi Robot Humanoid, Jepang Bidik Produksi Massal AI Fisik

CEO Mitsubishi Motors Takao Kato dan CEO Highlanders Hiroya Masuoka bersama robot humanoid di Tokyo, Jepang (The Mainichi) - Image

CEO Mitsubishi Motors Takao Kato dan CEO Highlanders Hiroya Masuoka bersama robot humanoid di Tokyo, Jepang (The Mainichi)

JawaPos.com - Mitsubishi Motors mempercepat langkahnya di bidang robotika dengan menggandeng perusahaan rintisan Highlanders Inc. untuk mengembangkan sekaligus memproduksi massal robot humanoid berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). 

Kolaborasi tersebut menandai masuknya produsen otomotif Jepang itu ke persaingan global pengembangan robot humanoid yang selama ini didominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kolaborasi tersebut bukan sekadar berorientasi pada riset, melainkan diarahkan menuju produksi industri dalam skala besar. Mitsubishi Motors bersama Highlanders menargetkan mampu memproduksi 1.000 robot humanoid setiap bulan pada akhir 2027. 

Robot-robot berkaki dua itu dirancang memanfaatkan kecerdasan buatan agar dapat bekerja di lingkungan manufaktur yang kompleks, sekaligus menjadi solusi atas semakin seriusnya kekurangan tenaga kerja di Jepang.

Dilansir dari The Mainichi, Senin (27/7/2026), robot humanoid tersebut akan mulai diterapkan pada lini produksi mesin di pabrik Mitsubishi Motors di Kyoto, Jepang barat. Uji coba itu bertujuan mengumpulkan data operasional untuk menyempurnakan kemampuan robot berbasis AI sekaligus mempersiapkan produksi massal robot yang dirancang khusus bagi industri otomotif.

Langkah tersebut mencerminkan perubahan strategi industri otomotif global. Jika selama ini robot industri umumnya bekerja secara statis di jalur produksi, robot humanoid diharapkan mampu bergerak lebih fleksibel, beradaptasi dengan berbagai tugas, serta beroperasi di lingkungan yang sebelumnya hanya dapat ditangani manusia. Data operasional yang dikumpulkan dari pabrik akan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kemampuan AI robot tersebut.

Di saat perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat dan Tiongkok berlomba mengembangkan robot humanoid, Mitsubishi Motors menilai Jepang memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam manufaktur massalnya. 

Presiden dan CEO Mitsubishi Motors, Takao Kato, mengatakan, "Di Jepang, kami adalah pelopor dalam memproduksi massal robot humanoid. Kami sedang mempertimbangkan bagaimana robot-robot ini dapat benar-benar dimanfaatkan dalam praktik sambil terus mengevaluasi kinerjanya."

Sementara itu, Highlanders mengembangkan robot serbaguna dengan komponen yang seluruhnya dipasok dari dalam negeri. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri dalam industri robotika yang semakin strategis.

Editor: Candra Mega Sari
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