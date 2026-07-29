Ramalan Zodiak Pisces 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi salah satu hari yang menjanjikan bagi Pisces. Kepercayaan diri yang meningkat serta suasana hati yang lebih tenang akan membantu Anda menjalani berbagai aktivitas dengan lancar.

Energi positif yang menyertai membuat Pisces lebih mudah mencapai target yang telah direncanakan. Manfaatkan momentum ini untuk mengambil langkah penting, karena peluang keberhasilan terbuka cukup lebar.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Pisces, Rabu (29/7), dikutip dari Astroved.

Pisces (19 Februari – 20 Maret) Secara umum, hari ini membawa keberuntungan bagi Pisces. Anda akan merasa lebih percaya diri, rileks, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan sikap optimistis. Target besar yang selama ini diupayakan juga berpeluang tercapai.

Cinta Pisces Kehidupan asmara dipenuhi kehangatan dan kasih sayang. Anda mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan melalui komunikasi yang terbuka dan penuh perhatian.

Bagi Pisces yang masih lajang, aura positif yang Anda pancarkan membuat orang lain lebih mudah merasa nyaman. Ini menjadi waktu yang baik untuk mempererat hubungan atau membuka peluang romansa baru.

Karier Pisces Karier menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hasil kerja keras Anda berpotensi mendapatkan apresiasi dari atasan, sekaligus meningkatkan reputasi di lingkungan kerja.

Pengakuan atas kualitas pekerjaan akan menambah motivasi untuk terus berkembang. Pertahankan dedikasi dan profesionalisme agar peluang meraih pencapaian yang lebih besar semakin terbuka.