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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 29 Juli 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Aquarius diprediksi perlu berusaha menjaga semangat agar tidak mudah terpengaruh oleh pikiran negatif. Rasa kurang termotivasi dan kebingungan yang muncul sesekali bisa menghambat produktivitas jika tidak segera diatasi.

Membangun pola pikir yang lebih positif akan membantu Aquarius melihat berbagai persoalan dengan lebih jernih. Meski hari ini menghadirkan sejumlah tantangan, sikap optimistis dan tenang akan memudahkan Anda melewatinya.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Rabu (29/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini mungkin membuat Anda merasa kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas. Kebingungan mental dapat mengurangi kejernihan berpikir sehingga Anda perlu lebih berhati-hati saat mengambil keputusan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara membutuhkan pengendalian emosi yang lebih baik. Pikiran yang sedang kacau dapat membuat Anda bersikap lebih sensitif atau menunjukkan sikap kurang menyenangkan kepada pasangan.

Cobalah berkomunikasi dengan tenang dan jangan terburu-buru bereaksi terhadap setiap persoalan. Sikap yang lebih sabar akan membantu menjaga keharmonisan hubungan.

Karier Aquarius

Tekanan pekerjaan diperkirakan meningkat sehingga Anda perlu bekerja dengan lebih fokus. Meski telah berusaha maksimal, apresiasi dari atasan mungkin belum datang sesuai harapan.

Jangan biarkan hal tersebut mengurangi motivasi Anda. Tetap pertahankan kualitas pekerjaan karena hasil dari usaha yang konsisten akan terlihat pada waktunya.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan memerlukan perhatian, terutama pada kondisi mata. Ketegangan akibat terlalu lama menatap layar atau kurang beristirahat dapat memicu rasa tidak nyaman.

Editor: Sabik Aji Taufan
Sumber: Astroved.com
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