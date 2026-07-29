Ramalan Zodiak Aries 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com - Banyak hal telah terjadi pada zodiak aries akhir-akhir ini. Aries harus memberi cukup waktu untuk memprosesnya. Kemungkinan besar, perubahan besar sedang terjadi di rumah atau di tempat kerja.
Tetaplah fokus pada pekerjaan yang ada, daripada mengkhawatirkan peristiwa yang berada di luar kendalimu. Aries mungkin merasa seperti sedang menaiki roller coaster, tetapi semuanya akan tenang dalam beberapa hari.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Rabu, 29 Juli 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu menanamkan semangat ke dalam hubungan asmara dengan mengirimkan pesan indah kepada pasangan. Terkait karir, berperilakulah sebaik mungkin agar tidak ada satu pun yang meragukan aries.
Sementara itu, keberanian dan kemauan untuk bekerja keras memungkinkan aries untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk menyelesaikan transaksi pembelian properti sebagai investasi.
Cinta Aries
Untuk menanamkan semangat romantis ke dalam hubungan asmara, kirimkan pesan yang indah kepada pasangan. Hal ini akan membuat pasangan mengetahui keinginan aries untuk melanjutkan dan memperdalam ikatan romantis.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya