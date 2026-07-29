Ramalan Zodiak Capricorn 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu bagi Capricorn untuk lebih bersabar dan tidak memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai keinginan. Meski hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terlihat, sikap tenang akan membantu Anda menghadapi berbagai tantangan dengan lebih bijaksana.

Perasaan kurang bersemangat atau emosi yang naik turun mungkin sesekali muncul. Namun, jika Capricorn mampu menghilangkan pikiran negatif dan tetap fokus pada hal-hal positif, hari ini tetap dapat dilalui dengan baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Rabu (29/7), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini mungkin belum memberikan hasil yang sesuai harapan. Karena itu, jalani setiap aktivitas dengan santai tanpa memberi tekanan berlebihan pada diri sendiri. Hindari larut dalam perasaan negatif dan cobalah mengisi hari dengan kegiatan yang positif.

Cinta Capricorn Hubungan asmara akan terasa lebih harmonis jika Anda menghadirkan suasana yang santai dan penuh humor. Sikap yang terlalu serius justru berpotensi menciptakan jarak dengan pasangan.

Luangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dan membangun komunikasi yang hangat. Langkah sederhana untuk mempererat ikatan emosional akan membawa manfaat bagi hubungan dalam jangka panjang.

Karier Capricorn Pekerjaan hari ini diperkirakan cukup padat sehingga menuntut Anda mengatur waktu dengan lebih baik. Selain itu, kerja sama dari rekan kerja mungkin tidak berjalan sesuai harapan.

Tetap fokus pada tanggung jawab sendiri dan jangan mudah terpancing oleh situasi yang kurang mendukung. Ketekunan akan membantu Anda menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik.