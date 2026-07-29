Zodiak Scorpio: Ini 7 Pekerjaan Terbaik dan Karier yang Perlu Dihindari Menurut Astrologi

Pekerjaan terbaik dan karier yang perlu dihindari zodiak scorpio menurut astrologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Zodiak Scorpio dikenal memiliki kepribadian cerdas dan berani dalam menjalani berbagai bidang kehidupan.
Karakter ini membuat Scorpio cocok dengan banyak pilihan karier, namun ada juga pekerjaan yang sebaiknya dihindari.
Astrologi menjelaskan bahwa sifat dasar Scorpio sangat memengaruhi kecocokan mereka dengan jenis pekerjaan tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/7), dijelaskan mengenai pekerjaan terbaik dan karier yang perlu dihindari zodiak Scorpio menurut astrologi.
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1. Detektif atau polisi
Kecerdasan dan kemampuan berpikir logis menjadi salah satu kekuatan utama yang dimiliki Scorpio.
Insting tajam mereka membuat Scorpio mudah menangkap tanda-tanda kecurigaan dalam berbagai hubungan maupun situasi.
Kemampuan ini sangat sesuai jika diterapkan dalam pekerjaan yang berhubungan langsung dengan penyelidikan.
Sifat tertutup dan kemampuan memecahkan masalah rumit menjadi modal penting dalam profesi semacam ini.
Scorpio juga dikenal mampu melacak keberadaan seseorang berdasarkan insting dan pengalaman yang mereka miliki.
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