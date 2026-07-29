6 Zodiak Diramal Mendapat Keajaiban Besar Mulai Juli: Rezeki, Karier, hingga Cinta Berpeluang Berubah

JawaPos.com - Bulan Juli diyakini membawa energi baru yang membuka peluang perubahan bagi sejumlah zodiak.

Dalam berbagai ramalan astrologi, ada beberapa zodiak yang disebut memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh keberuntungan, baik dalam urusan rezeki, karier, asmara, maupun impian yang selama ini terasa sulit diwujudkan.

Meski ramalan zodiak tidak dapat dijadikan patokan pasti dalam menentukan masa depan, banyak orang menjadikannya sebagai hiburan sekaligus sumber motivasi.

Prediksi yang bernuansa positif sering kali mendorong seseorang untuk tetap optimistis, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai tantangan hidup.

Pada ramalan kali ini, terdapat 6 zodiak yang diprediksi memperoleh "keajaiban besar" mulai Juli.

Keajaiban tersebut dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari datangnya peluang kerja yang lebih baik, peningkatan kondisi finansial, hingga hubungan asmara yang berkembang ke arah lebih serius.

Berikut ulasan lengkapnya yang dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen pada Selasa (28/07).

1. Sagitarius Berpeluang Mendapat Perubahan Besar Berkat Sikap Pantang Menyerah

Sagitarius dikenal sebagai zodiak yang memiliki jiwa petualang dan selalu ingin mencoba hal-hal baru. Karakter ini membuatnya tidak mudah merasa puas dengan kondisi yang ada.

Sagitarius juga cenderung menyukai kebebasan sehingga kurang nyaman apabila terlalu dikekang, diatur, atau dibatasi dalam mengambil keputusan.

Selain gemar mengeksplorasi pengalaman baru, Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang kreatif, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman maupun relasi.

Di balik sifatnya yang terbuka, zodiak ini juga memiliki sisi sensitif.

Sagitarius terkadang mudah tersinggung atau merasa tidak enak hati terhadap ucapan maupun perlakuan orang lain, meskipun jarang memperlihatkannya secara langsung.

Ramalan Juli menyebut Sagitarius berpotensi memperoleh keajaiban dalam berbagai aspek kehidupan.