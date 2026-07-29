Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak aquarius akan mengalami kebahagiaan hari ini. Aquarius akan senang mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menghentikanmu.

Pandangan positif aquarius akan tercermin dalam pekerjaan, dan rekan kerja mungkin akan tertular. Aquarius harus memanfaatkan perasaan ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Tidak ada yang lebih baik daripada mengerjakan pekerjaan dalam suasana hati yang gembira. Sebaliknya, gunakan waktu dan energi dengan bijak di tempat kerja, kemudian habiskan waktu istirahat bersama keluarga setelahnya.

Zodiak pisces mungkin perlu bersabar dan tidak panik menghadapi masalah apa pun. Tenangkan diri dan pikirkan dengan bijak tentang keputusan apa pun yang menyebabkan ketidakpuasan.

Sepanjang waktu yang dialami pisces hari ini akan dipenuhi dengan kesuraman dan kelesuan. Tetapi pisces juga akan mengalami fase transisi yang akan segera berlalu dan kembali merasa rileks serta optimis.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 29 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)