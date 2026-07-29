Ramalan Zodiak Aquarius 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak aquarius akan mengalami kebahagiaan hari ini. Aquarius akan senang mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menghentikanmu.

Pandangan positif aquarius akan tercermin dalam pekerjaan, dan rekan kerja mungkin akan tertular. Aquarius harus memanfaatkan perasaan ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

Tidak ada yang lebih baik daripada mengerjakan pekerjaan dalam suasana hati yang gembira. Sebaliknya, gunakan waktu dan energi dengan bijak di tempat kerja, kemudian habiskan waktu istirahat bersama keluarga setelahnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 29 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu berhati-hati agar jangan sampai perselingkuhan dan pertengkaran terjadi dengan pasangan. Terkait karir, aquarius akan bersinar berkat kemampuan komunikasi yang luar biasa dan kekuatan batin yang terlihat.

Sementara itu, lakukan tindakan kemurahan hati yang membuatmu bangga pada diri sendiri. Pada sisi keuangan, saat ini tepat untuk menjalin kontak yang menghasilkan keuntungan terkait penjualan properti.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius perlu berhati-hati, karena perselingkuhan dan pertengkaran mungkin terjadi. Aquarius dapat menghindari hal ini jika memperhatikan ucapan dan waspada saat pasangan sedang dalam suasana hati yang buruk.