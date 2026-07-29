Ramalan Zodiak Scorpio 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Zodiak scorpio merasa senang dan puas karena dapat bertemu dengan teman-teman lama. Pertemuan singkat dan tak terduga ini akan memberi kesenangan.

Luangkan waktu untuk mengenang masa-masa indah dan tertawa mengingat pengalaman bersama. Hal ini disebut kecelakaan yang menyenangkan dan scorpio harus menikmati waktu ini sepenuhnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Rabu, 29 Juli 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Jika merupakan orang tua, zodiak scorpio perlu menjaga dan saling menghormati keputusan pernikahan anak. Terkait karir, scorpio akan mendapatkan rasa hormat dari atasan di tempat kerja berkat cara inovatif dalam melakukan sesuatu.

Sementara itu, kesehatan scorpio akan meningkat karena suasana hati yang baik dan kepercayaan diri yang tinggi. Pada ranah keuangan, transaksi pembelian properti saat ini kemungkinan besar tidak akan menguras dana terlalu besar.

Cinta Scorpio

Jika merupakan orang tua, scorpio mungkin berupaya menetapkan batasan terkait pernikahan anak. Scorpio mungkin berpikir nasihat yang diberikan adalah karena cinta dan niat baik.

Tetapi, campur tangan scorpio justru berdampak negatif pada anak. Cobalah untuk menjaga jarak dan saling menghormati dalam keputusan pernikahan anak.