Ramalan Zodiak Libra 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, zodiak libra akan melakukan perjalanan bisnis atau liburan keluarga. Gunakan pesona dan kecerdasanmu di tempat kerja dan manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Periode ini akan membawa peningkatan besar dalam hidup libra.

Menurut horoskop harian, libra juga akan mendapatkan banyak manfaat dari nasihat orang yang lebih tua. Gunakan nasihat dan wawasan ini untuk bertumbuh serta menyelesaikan masalah tertentu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 29 Juli 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra bisa meminta nasihat dari teman dekat atau keluarga jika ragu tentang hubungan saat ini. Terkait karir, libra mampu menyelesaikan semua tanggung jawab dengan baik dan memenuhi harapan atasan.

Sementara itu, selalu ingatkan diri sendiri akan semua kualitas luar biasa yang dimiliki. Terkait keuangan, saat ini adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan transaksi properti yang sudah lama tertunda.

Cinta Libra

Jika ragu tentang seberapa jauh harus melanjutkan hubungan saat ini, pertimbangkan untuk meminta nasihat dari teman dekat atau anggota keluarga.

Nasihat ini akan diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik libra. Ambil keputusan berdasarkan intuisi sendiri dan nasihat dari orang yang disayangi.