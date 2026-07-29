Ramalan Zodiak Capricorn 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Magnific)
JawaPos.com - Zodiak capricorn mungkin tidak dalam suasana hati yang menyenangkan hari ini. Hubungan capricorn dengan orang terkasih mungkin tidak terlalu hangat saat ini.
Cobalah segera menyelesaikan masalah atau segala sesuatunya mungkin tidak berjalan sesuai keinginanmu. Mungkin, orang terkasih membutuhkan ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri terlebih dahulu. Capricorn perlu menghadapinya dengan taktik dan diplomasi.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 29 Juli 2026.
Capricorn (22 Desember – 19 Januari)
Zodiak capricorn akan menemukan seseorang yang persis seperti kriteria yang dicari sebagai pasangan hidup. Terkait karir, capricorn akan mampu mengendalikan proyek baru dan menarik di tempat kerja.
Sementara itu, capricorn memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati waktu bersama teman dan keluarga sepenuhnya. Terkait keuangan, transaksi tertunda yang melibatkan tanah atau properti, akhirnya akan dapat diselesaikan.
Cinta Capricorn
Semuanya berjalan baik dan segala sesuatunya berjalan lancar dalam urusan percintaan. Meskipun selalu menginginkan pasangan dari profesi yang sama, capricorn akan merasa sulit seseorang yang tak terduga. Capricorn merasa orang ini persis seperti kriteria yang capricorn cari sebagai pasangan hidup.
Karir Capricorn
Hari ini, capricorn akan melihat beberapa proyek baru dan menarik di tempat kerja. Proyek-proyek ini mungkin tampak asing pada awalnya, tetapi capricorn akan segera mampu mengendalikannya.
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