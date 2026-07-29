Ramalan Zodiak Sagitarius 29 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan memiliki hari yang sangat menyenangkan di rumah. Sagitarius perlu menghargai daya tarik keluarga dan bersyukur atas cinta serta dukungan mereka.

Inilah saatnya untuk memberi tahu bagaimana perasaanmu kepada mereka dan melakukan sesuatu untuk mereka.

Pertimbangkan untuk menyiapkan makan malam lezat bagi mereka. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena keluarga dapat membantu sagitarius dalam menentukan prioritas.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 29 Juli 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu mendengarkan alasan atau penjelasan saat keluarga tidak mendukung pilihan pasangan sagitarius. Terkait karir, gunakan kekuatan berpikir positif dan kepercayaan diri untuk mengubah karirmu menjadi lebih baik.

Sementara itu, manfaatkan keadaan damai ini untuk melakukan yoga atau meditasi agar kedamaian batin sagitarius meningkat. Pada ranah keuangan, saat ini tepat untuk mempercepat transaksi properti yang tertunda, seperti membeli atau menjual rumah.

Cinta Sagitarius

Kemungkinan, gangguan dalam hubungan asmara saat ini akan menghambat keharmonisan yang sagitarius harapkan. Akhir-akhir ini, keluarga tidak mendukung pilihan pasangan sagitarius. Hal ini dapat menimbulkan rasa kesal atau pahit dalam diri sagitarius.