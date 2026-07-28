Tak Banyak Bicara Tapi Berpengaruh, 8 Weton Ini Dipercaya Punya Karisma Besar

Ilustrasi Paling berpengaruh dan berhasil (Freepik)
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Ada kepercayaan bahwa beberapa weton tertentu memiliki energi istimewa yang membuat pemiliknya dikenal memiliki karisma kuat, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan menghadapi berbagai tantangan.
Sosok dengan weton tertentu dipercaya memiliki aura yang membuat mereka mudah dipercaya, dihormati, dan mampu memengaruhi lingkungan sekitar.
Meski merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi, pembahasan mengenai weton tetap menjadi hal yang menarik bagi sebagian masyarakat Jawa.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut delapan weton yang dipercaya memiliki aura pemimpin dan perjalanan hidup yang penuh kemudahan menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Sabtu Legi dipercaya memiliki pembawaan tenang namun penuh wibawa.
Mereka tidak selalu harus banyak berbicara untuk mendapatkan perhatian, karena sikap percaya diri dan ketegasannya mampu membuat orang lain menghargai mereka.
Dalam kepercayaan Jawa, Sabtu Legi sering dikaitkan dengan kemampuan memimpin dan memengaruhi orang lain secara positif.
Selain itu, weton ini juga dipercaya memiliki peluang baik dalam urusan pekerjaan maupun usaha karena mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah.
Namun, sikap rendah hati tetap dianggap penting agar keberuntungan dan hubungan baik dengan orang lain tetap terjaga.
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