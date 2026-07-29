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Rabbany Wanadriani
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.58 WIB

8 Tanggal Lahir Paling Beruntung di Juli 2026, Peluang Rezeki dan Karier Terbuka Lebar

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut numerologi, beberapa tanggal lahir diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial sepanjang Juli 2026.

Meski hasilnya tidak datang secara instan, kesabaran dan kerja keras yang telah dilakukan sebelumnya diyakini mulai membuahkan hasil. Momentum ini disebut menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk menikmati peningkatan rezeki dan berbagai peluang baru.

Dilansir dari Lifeved, berikut deretan tanggal lahir yang diperkirakan mengalami perkembangan positif dalam hal keuangan dan kelimpahan pada Juli 2026.

1. Tanggal 3 dan 21

Pemilik tanggal lahir 3 dan 21 diprediksi akan memperoleh peluang besar dalam bidang finansial pada Juli 2026.

Perubahan penting, seperti mendapatkan pekerjaan baru atau berpindah ke lingkungan yang lebih mendukung, diyakini dapat membawa dampak positif bagi kehidupan mereka.

Tak hanya dari sisi materi, mereka juga berpeluang menikmati berbagai bentuk kelimpahan yang membuat hidup terasa lebih nyaman dan sejahtera.

2. Tanggal 11 dan 25

Mereka yang lahir pada tanggal 11 dan 25 disebut memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik sehingga berpotensi memperoleh keuntungan lebih besar pada Juli 2026.

Hasil dari kerja keras dan usaha yang telah dilakukan sebelumnya diperkirakan mulai terlihat pada periode ini.

Walaupun membutuhkan proses, berbagai peluang baru di bidang finansial diprediksi akan datang dan layak dimanfaatkan sebaik mungkin.

3. Tanggal 5 dan 7

Energi positif pada Juli 2026 disebut mendukung perkembangan finansial bagi pemilik tanggal lahir 5 dan 7.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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