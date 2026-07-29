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Rabbany Wanadriani
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.14 WIB

3 Shio Paling Beruntung pada Kamis 30 Juli 2026, Pintu Hoki Diprediksi Terbuka Lebar

ilustrasi shio paling beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio paling beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, tiga shio diprediksi akan memperoleh keberuntungan dan peluang positif pada Kamis, 30 Juli 2026.

Hari tersebut diyakini menjadi momentum yang baik untuk memulai langkah baru, mengambil keputusan penting, maupun menyambut kesempatan yang datang secara tidak terduga. Energi positif yang hadir dipercaya membuka jalan bagi rezeki, kemajuan, dan berbagai peluang baru.

Dilansir dari YourTango, berikut tiga shio yang diperkirakan menjadi yang paling beruntung pada Kamis, 30 Juli 2026.

1. Shio Babi

Pemilik Shio Babi diprediksi mengawali hari dengan kabar baik, peluang baru, atau situasi yang memberikan dorongan positif.

Keberuntungan yang datang dipercaya muncul ketika mereka mulai melepaskan beban ekspektasi dari orang lain dan lebih percaya pada kemampuan sendiri.

Sebuah rencana yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu lama berpotensi berjalan lebih cepat dari perkiraan, sehingga membuka peluang menuju hasil yang lebih baik.

2. Shio Macan

Shio Macan yang belakangan merasa bimbang dalam menentukan pilihan diperkirakan mulai menemukan arah yang lebih jelas.

Kamis menjadi waktu yang tepat untuk mengambil langkah baru tanpa terus dibayangi keraguan. Keputusan yang terlihat sederhana berpotensi membawa dampak besar dalam beberapa waktu ke depan.

Keberanian memulai sesuatu dipercaya menjadi awal dari berbagai pencapaian yang lebih besar.

3. Shio Kambing

Bagi Shio Kambing, Kamis diprediksi menghadirkan suasana yang lebih tenang dan membawa perkembangan positif.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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