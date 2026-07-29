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Aulia Rahmi
Kamis, 30 Juli 2026 | 06.16 WIB

6 Zodiak Paling Beruntung Tahun Ini, Rezeki Mengalir dan Peluang Sukses Meningkat

Ilustrasi Zodiak Hidup Enak (halayalex/freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Hidup Enak (halayalex/freepik)

JawaPos.com – Perubahan kondisi ekonomi umumnya tidak terjadi secara instan. Bagi sebagian orang, peningkatan kesejahteraan merupakan hasil dari kerja keras yang akhirnya bertemu dengan peluang pada waktu yang tepat.

Dalam pandangan astrologi, tahun ini diperkirakan menjadi periode yang membawa energi positif bagi beberapa zodiak. Peluang baru dalam pekerjaan, bisnis, maupun pengembangan diri disebut semakin terbuka sehingga berpotensi meningkatkan kondisi finansial.

Hidup yang lebih nyaman tidak selalu identik dengan kemewahan. Bagi banyak orang, kesejahteraan berarti memiliki penghasilan yang stabil, usaha yang berkembang, kebutuhan tercukupi, serta ketenangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dihimpun dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang tahun ini.

1. Aries

Aries dikenal sebagai pribadi yang bersemangat, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan.

Setelah melewati berbagai proses, tahun ini diperkirakan menjadi momentum yang membuka peluang baru dalam karier maupun keuangan. Penghasilan berpotensi meningkat, sementara usaha yang sebelumnya berjalan lambat mulai menunjukkan perkembangan.

Keberhasilan tersebut juga membantu Aries membangun rasa percaya diri dan optimisme untuk melangkah ke tahap berikutnya.

2. Taurus

Taurus identik dengan sifat sabar, konsisten, dan tekun dalam mengejar tujuan.

Meski kemajuannya sering berlangsung bertahap, karakter tersebut menjadi modal penting dalam membangun kondisi finansial yang lebih stabil.

Tahun ini diprediksi menghadirkan kesempatan melalui pekerjaan yang lebih menjanjikan atau usaha yang mulai memberikan hasil. Selain keuntungan materi, Taurus juga diperkirakan merasakan ketenangan karena kondisi hidup yang semakin teratur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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