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Leni Setya Wati
Rabu, 29 Juli 2026 | 04.05 WIB

6 Weton dengan Intuisi Kuat yang Konon Sering Membaca Situasi Lebih Dulu

Ilustrasi weton yang sering ngomong ceplas-ceplos tapi ucapannya sering jadi kenyataan (freepik/diana.grytsku) - Image

Ilustrasi weton yang sering ngomong ceplas-ceplos tapi ucapannya sering jadi kenyataan (freepik/diana.grytsku)

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton dipercaya bukan hanya menjadi penanda hari kelahiran, tetapi juga dikaitkan dengan karakter, naluri, hingga cara seseorang memandang kehidupan.

Salah satu kepercayaan yang masih banyak dibahas adalah adanya beberapa weton yang disebut memiliki intuisi kuat. Orang-orang dengan weton tersebut dikenal berbicara apa adanya, bahkan terkesan ceplas-ceplos. Meski demikian, ucapan mereka kerap dianggap sesuai dengan kejadian yang terjadi kemudian.

Dikutip dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut enam weton yang dipercaya memiliki firasat tajam dan sering menyampaikan pendapat yang dianggap tepat.

1. Selasa Kliwon

Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal sebagai sosok yang lugas dan tidak suka bertele-tele. Mereka cenderung menyampaikan apa yang dipikirkan secara langsung tanpa bermaksud menyakiti orang lain.

Menurut kepercayaan primbon, intuisi mereka cukup tajam sehingga mampu menangkap tanda-tanda yang sering luput dari perhatian orang lain. Karena itu, pendapat atau peringatan yang mereka sampaikan kerap dianggap terbukti di kemudian hari.

2. Jumat Pon

Orang yang lahir pada weton Jumat Pon dikenal memiliki pembawaan tenang dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka tidak banyak berbicara, tetapi setiap ucapan biasanya dipikirkan dengan matang.

Nasihat yang diberikan sering dianggap tepat sasaran karena lahir dari kepekaan dan pengamatan yang mendalam. Karakter inilah yang membuat pendapat mereka cukup dihargai oleh orang-orang di sekitarnya.

3. Rabu Pahing

Rabu Pahing identik dengan pribadi yang logis, kritis, dan mampu menganalisis berbagai persoalan secara objektif. Mereka cenderung menyampaikan fakta apa adanya meskipun terkadang terdengar keras.

Dalam kepercayaan Jawa, kemampuan berpikir yang tajam membuat mereka sering memprediksi suatu keadaan berdasarkan analisis yang kuat. Tidak sedikit orang yang menganggap perkiraan mereka sering mendekati kenyataan.

4. Minggu Wage

Pemilik weton Minggu Wage dikenal memiliki hati yang tulus dan kejujuran yang tinggi. Mereka lebih memilih mengatakan kebenaran daripada menyenangkan semua orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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