Dari Naga hingga Babi, Ini 4 Shio yang Diyakini Paling Beruntung Soal Rezeki

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki peluang lebih besar untuk menikmati keberuntungan dalam urusan keuangan. Karakter seperti kerja keras, ketelitian, hingga kemampuan membaca peluang disebut menjadi faktor yang mendukung kesuksesan mereka.

Sejumlah shio diprediksi akan memperoleh kesempatan baru yang dapat meningkatkan kondisi finansial. Keuntungan tersebut bisa berasal dari pekerjaan, bisnis, investasi, maupun peluang lain yang datang pada waktu yang tepat.

Mengutip akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang dipercaya memiliki prospek keberuntungan finansial paling baik.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan, rasa percaya diri, serta keberanian dalam mengambil keputusan. Karakter tersebut membuat mereka sering mampu melihat peluang yang tidak disadari banyak orang.

Kemampuan menganalisis situasi dan naluri bisnis yang kuat membantu mereka menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi peluang investasi maupun pengembangan usaha. Dukungan relasi yang luas juga menjadi nilai tambah dalam membuka kesempatan baru.

2. Shio Kelinci

Pemilik Shio Kelinci dikenal cermat dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Mereka memiliki kemampuan membaca situasi serta menyesuaikan strategi dengan perubahan yang terjadi.

Ketelitian dalam mengelola keuangan dan kecenderungan melakukan perencanaan yang matang membantu mereka menjaga stabilitas finansial. Selain itu, hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kerap membuka jalan bagi peluang yang menguntungkan.